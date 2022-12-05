MEMUR ZAMMI TEK TEK HESAPLANDI! 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni ücretler

Memur zammı için rakam kesinleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanması sonrası 5 aylık veri belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 15.11 artış kesinleşti. Geriye son 1 veri kaldı. Aralık enflasyonunun da açıklanması ile kesin zam oranı belli olacak. Şu ana kadar çıkan veriye göre memur ve emekli memur maaşlarını tek tek hesapladık. Peki, mesleklere göre memur ve emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte cevaplar...