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Haberler Galeri MEMUR ZAMMI TEK TEK HESAPLANDI! 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni ücretler

MEMUR ZAMMI TEK TEK HESAPLANDI! 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni ücretler

Memur zammı için rakam kesinleşmeye başladı. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanması sonrası 5 aylık veri belli oldu. Buna göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 15.11 artış kesinleşti. Geriye son 1 veri kaldı. Aralık enflasyonunun da açıklanması ile kesin zam oranı belli olacak. Şu ana kadar çıkan veriye göre memur ve emekli memur maaşlarını tek tek hesapladık. Peki, mesleklere göre memur ve emekli memur maaşları ne kadar olacak? İşte cevaplar...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 05.12.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 12:58
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MEMUR ZAMMI TEK TEK HESAPLANDI! 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni ücretler

5 aylık enflasyon verisinin belli olması ile birlikte gözler memur ve emekli memur maaşlarına çevrildi. Ocak zammı için milyonlarca kişiye nefes aldıracak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile birlikte memur ve memur emeklisi yeni aylıklarına kavuşacak. Son verilere göre yeni maaşlardan ipucu gelmeye başladı. Geriye son 1 veri kalırken, son çıkan rakamları yazımızda ele aldık. Peki, 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEMUR ZAMMI TEK TEK HESAPLANDI! 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni ücretler

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. 5 aylık veri belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon oranı ile kesin rakam belli olacak.

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MEMUR ZAMMI TEK TEK HESAPLANDI! 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni ücretler

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 milyon memurun heyecanla beklediği zam oranı netleşmeye başladı. 5 aylık enflasyon sonrası en düşük maaş memurlarda 10.480 lira, memur emeklilerinde ise 6.996 lira olarak hesaplandı.

İşte meslek meslek yeni maaşlar:

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MEMUR ZAMMI TEK TEK HESAPLANDI! 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni ücretler

MEMUR MAAŞLARI (TL)
Genel müdür 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00
% 15.11 zamlı maaş: 34.313,14

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MEMUR ZAMMI TEK TEK HESAPLANDI! 2023 Ocak memur ve emekli memur maaşı ne kadar olacak? Meslek meslek yeni ücretler

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 15.848,00
% 15.11 zamlı maaş: 18.242,63

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 9.707,00
% 15.11 zamlı maaş: 11.173,73