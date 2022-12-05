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Haberler Galeri ASGARİ ÜCRET 2023: Kasım enflasyonu ile yeni rakam ortaya çıktı! Yıllık %84.39 enflasyon + 10 puan refah payı...

ASGARİ ÜCRET 2023: Kasım enflasyonu ile yeni rakam ortaya çıktı! Yıllık %84.39 enflasyon + 10 puan refah payı...

Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte milyonlarca çalışanın heyecanla araştırdığı sorular yanıt bulmaya başladı. Memur ve emekli maaşı artışında önemli rol oynayacak enflasyon verileri, asgari ücretin belirlenmesinde de dikkate alınacak. 7 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ay sonuna doğru yeni rakamı belirleyecek. Toplantı öncesinde enflasyon verisi ile birlikte yeni rakamlar ortaya çıktı. Peki, 2023 Ocak asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:38
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ASGARİ ÜCRET 2023: Kasım enflasyonu ile yeni rakam ortaya çıktı! Yıllık %84.39 enflasyon + 10 puan refah payı...

Asgari ücret ne kadar olacak, sorusu yanıt buluyor. Milyonlar Ocak zammına kilitlenirken, bugün açıklanan kasım ayı enflasyon verisi ile asgari ücret yeniden hesaplandı. Yeni ücretin belirlenmesi için resmi süreç başladı. Komisyon ilk toplantısını 7 Aralık'ta gerçekleştirecek. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri ile refah payı gündeme geldi. Peki, 2023 Ocak zammı ile asgari ücret ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASGARİ ÜCRET 2023: Kasım enflasyonu ile yeni rakam ortaya çıktı! Yıllık %84.39 enflasyon + 10 puan refah payı...

İLK TOPLANTI 7 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni rakamı belirlemek için ilk toplantısını 7 Aralık Çarşamba günü yapacak. 2023 asgari ücret için bazı formüller ön plana çıkıyor.

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ASGARİ ÜCRET 2023: Kasım enflasyonu ile yeni rakam ortaya çıktı! Yıllık %84.39 enflasyon + 10 puan refah payı...

KASIM ENFLASYONU İLE YENİ RAKAM ORTAYA ÇIKTI

TÜİK'in açıkladığı kasım ayı enflasyon verisi sonrası yıllık enflasyon yüzde 84.39 olarak gerçekleşti.

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ASGARİ ÜCRET 2023: Kasım enflasyonu ile yeni rakam ortaya çıktı! Yıllık %84.39 enflasyon + 10 puan refah payı...

Temmuz ayında yapılan ara zam ile net asgari ücret 5.500 lira olarak belirlenmişti. Yıllık yüzde 84.39 olan enflasyon Ocak ayındaki 4.253 lira olan ücrete yansıtılırsa bu durumda 7.842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse yeni asgari ücret 8.268 lira seviyesine ulaşabilecek.

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ASGARİ ÜCRET 2023: Kasım enflasyonu ile yeni rakam ortaya çıktı! Yıllık %84.39 enflasyon + 10 puan refah payı...

Eğer halen 5.500 lira olan asgari ücrete yıllık yüzde 84.39'luk enflasyon oranı yansıtılarak yeni ücret belirlenirse 10.142 lira seviyesi görülebilecek.