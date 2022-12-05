ASGARİ ÜCRET 2023: Kasım enflasyonu ile yeni rakam ortaya çıktı! Yıllık %84.39 enflasyon + 10 puan refah payı...

Temmuz ayında yapılan ara zam ile net asgari ücret 5.500 lira olarak belirlenmişti. Yıllık yüzde 84.39 olan enflasyon Ocak ayındaki 4.253 lira olan ücrete yansıtılırsa bu durumda 7.842 lira seviyesinde bir tutara ulaşılacak. Buna da örneğin 10 puan refah payı eklenirse yeni asgari ücret 8.268 lira seviyesine ulaşabilecek.