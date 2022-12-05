05 Aralık 2022, Pazartesi
ASGARİ ÜCRET 2023: Kasım enflasyonu ile yeni rakam ortaya çıktı! Yıllık %84.39 enflasyon + 10 puan refah payı...
Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte milyonlarca çalışanın heyecanla araştırdığı sorular yanıt bulmaya başladı. Memur ve emekli maaşı artışında önemli rol oynayacak enflasyon verileri, asgari ücretin belirlenmesinde de dikkate alınacak. 7 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ay sonuna doğru yeni rakamı belirleyecek. Toplantı öncesinde enflasyon verisi ile birlikte yeni rakamlar ortaya çıktı. Peki, 2023 Ocak asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 11:38
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13