HaberlerGaleriEmekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00'da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...
Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00'da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...
Emeklilere yönelik sağlanan promosyon ödemeleri, ekonomik istikrarın korunması ve emeklilik dönemindeki bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Son dönemde duyurulan güncel promosyon ödeme miktarları, emeklilerin mali durumlarına olumlu katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Beklenen haber sabah 06.00'da geldi. %25 zamlı maaşlara ek 4 haneli yalın ödemenin detayları...