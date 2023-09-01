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Haberler Galeri Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00'da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR'luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00'da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Emeklilere yönelik sağlanan promosyon ödemeleri, ekonomik istikrarın korunması ve emeklilik dönemindeki bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Son dönemde duyurulan güncel promosyon ödeme miktarları, emeklilerin mali durumlarına olumlu katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Beklenen haber sabah 06.00'da geldi. %25 zamlı maaşlara ek 4 haneli yalın ödemenin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 06:46
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Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00’da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Son dönemde yapılan duyurular, emeklilere yönelik promosyon ödeme miktarlarını açık bir şekilde belirleyerek bu desteklerin şeffaf bir şekilde sunulmasını sağlamıştır. Emekliler, tercih ettikleri bankaya maaşlarını taşıdıklarında, önceden belirlenmiş olan promosyon avantajlarından yararlanma imkanına sahiptirler. Eylül ayıyla birlikte promosyon listesi güncellendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00’da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Bankaların Güncel Promosyon Teklifleri

Bankaların emeklilere sunduğu promosyon teklifleri son günlerde açıklandı. İşte bazı bankaların emeklilere yönelik sunduğu promosyonlar:

Halkbank: Halkbank, emekli maaşlarına göre promosyon miktarlarını 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL ve 5.000 TL olarak belirledi.

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Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00’da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Garanti BBVA: Garanti BBVA, emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerini 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL ve 7.500 TL olarak duyurdu. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan her 500 TL harcamada 1.000 TL bonus verilecek.

Denizbank: Denizbank, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) grubu için mobil uygulamayı indiren herkese maaşa göre 6.000 TL ila 10.000 TL arasında promosyon sunuyor.

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Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00’da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...

Akbank: Akbank, emekli maaşlarına göre promosyon miktarlarını 4.200 TL, 4.850 TL, 6.250 TL ve 7.000 TL arasında değişen şekillerde sunuyor. Ayrıca, 12 ay boyunca aylık 1.000 TL harcama taahhüdü verenlere 1.500 TL ekstra promosyon sağlanacak.

Fibabanka: Fibabanka, emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerini 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL ve 7.500 TL olarak belirledi.

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Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00’da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...

ING: ING Bank, emekli maaşlarına göre promosyon miktarlarını 5.100 TL, 5.950 TL, 7.650 TL ve 8.500 TL olarak belirledi. Ayrıca, 1 fatura talimatı verenlere 500 TL ila 1.500 TL arasında ek promosyon verilecek.

İş Bankası: İş Bankası, emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerini 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL ve 7.500 TL olarak duyurdu.