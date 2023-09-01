Emekliye ek ödeme jesti geldi! SGK-SSK, BAĞ-KUR’luya 4 haneli yalın ödeme! Saat 06.00’da duyuruldu: %25 zamlı maaşlar için 7.500, 8.125, 8.750 TL...

ING: ING Bank, emekli maaşlarına göre promosyon miktarlarını 5.100 TL, 5.950 TL, 7.650 TL ve 8.500 TL olarak belirledi. Ayrıca, 1 fatura talimatı verenlere 500 TL ila 1.500 TL arasında ek promosyon verilecek.

İş Bankası: İş Bankası, emekli maaşlarına göre promosyon ödemelerini 4.500 TL, 5.250 TL, 6.750 TL ve 7.500 TL olarak duyurdu.