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Haberler Galeri 16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...

16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...

Emekliye zam düzenlemesi için yapılan çalışmalar devam ederken, toplu sözleşme zammını belirlemek üzere beklenen hakem heyeti kararı önem arz ediyor. Bu karar, memur, emekli, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal ödemeleri de etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu karara büyük ilgi gösteriyor, çünkü emekli maaşı zammı, memur zammının referansını oluşturacak. Emeklilere ayrıca yüzde 4'lük bir ek ödeme yapılması da gündemde. İşte emekli maaşları için detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.08.2023 17:39 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 17:39
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16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı zammı için talimat vermesiyle harekete geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilerin alım gücünü artıracak önlemler ve bütçe konularında yoğun bir çaba sarf ediyor. Yeni Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 59,46 olarak açıkladı. İşte, emekli maaşları için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ GELİYOR

Orta Vadeli Plan'ın temellerinin atılması ve bütçede yol haritasının belli olmasının ardından emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşları için talimatını vermesiyle iki Bakanlıkta çalışmalar sürüyor. Erdoğan, emekli zammı için bütçe çalışmaları meyvelerini verdikçe bu adımların atılacağını ifade etti ve tarih olarak da yıl sonuna kadar düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

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16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...

BAKAN ŞİMŞEK'İN AJANDASINDA 2 MADDE VAR

Özellikle büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için yoğun çalışmalarak mali disiplini sağlamak adına adımlar atan Bakan Şimşek'in gündeminde 2 hedef var. Birincisi enflasyonu baskılamak. İkincisi ise mali disiplinin sağlanmasıyla asgari ücretli başta olmak üzere tüm emekli ve memurların refahını artırıcı düzenlemeleri devreye almak.

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16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası koordineli çalışarak enflasyonu tek haneye çekmeyi hedefliyor. Bakan Şimşek ücret artışlarının alım gücüne doğrudan yansıması için öncelikle enflasyonun baskılanması gerektiği bilinciyle adımlar atıyor. Çünkü enflasyonun yüksek kaldığı bir ortamda ücret artışlarının alım gücüne etkisi sınırlı kalıyor.

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16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İÇİN NEFESLER TUTULDU

Yaklaşık 6 milyon memur ve emeklisi ile 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşı doğrudan ilgilendiren toplu sözleşme zammı için sona gelindi. 2 gün içinde hakem heyeti zam konusunda kararını verecek.