16 milyon emekliye müjdeler sıralandı! O tarih dikkat çekiyor! Enflasyon farkı, kök maaşa zam, refah payı...

Emekliye zam düzenlemesi için yapılan çalışmalar devam ederken, toplu sözleşme zammını belirlemek üzere beklenen hakem heyeti kararı önem arz ediyor. Bu karar, memur, emekli, 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı gibi sosyal ödemeleri de etkileyecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de bu karara büyük ilgi gösteriyor, çünkü emekli maaşı zammı, memur zammının referansını oluşturacak. Emeklilere ayrıca yüzde 4'lük bir ek ödeme yapılması da gündemde. İşte emekli maaşları için detaylar...