MEMUR ZAM ORANI 2023 | Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Son 6 ayın enflasyon verilerine göre belirlenen memur maaş zammı için aralık ayının verileri bekleniyor. Peki emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 10:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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