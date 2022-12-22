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Haberler Galeri MEMUR ZAM ORANI 2023 | Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

MEMUR ZAM ORANI 2023 | Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Son 6 ayın enflasyon verilerine göre belirlenen memur maaş zammı için aralık ayının verileri bekleniyor. Peki emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.12.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 10:50
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MEMUR ZAM ORANI 2023 | Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

Aralık ayının son bulmasına sayılı günler kala arama motorlarında memur maaş zam oranlarının ne olacağı araştırılıyor. Ocak ayında açıklanacak olan Aralık enflasyon verisi ile birlikte 6 aylık veri açıklanmış olacak. Belli olan 5 aylık enflasyon verisine göre memur maaşı ne kadar artacak? En düşük ve en yüksek maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Taban aylıklar nasıl değişecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEMUR ZAM ORANI 2023 | Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

SON VERİ 3 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2023 Salı günü açıklanacak. Böylelikle 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon oranı belli olacak.

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MEMUR ZAM ORANI 2023 | Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

Bu veriler ışığında memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci altı aylık oranına göre zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak..

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MEMUR ZAM ORANI 2023 | Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİYE %17.17, MEMURA %18.27 ZAM

3 Ocak'ta açıklanan son veri öncesinde, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden ipucu geldi.

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MEMUR ZAM ORANI 2023 | Emekli ve memur zammı ne zaman açıklanacak? En düşük ve en yüksek maaş ne kadar, kaç TL olacak?

Anketteki yüzde 66.80'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek.

Memurlar ve memur emeklileri bu durumda yüzde 18.27 zam alacak.