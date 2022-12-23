Memur yeni maaş hesaplama: 2023 zam oranları sonuca bağlanıyor! Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Asgari ücretin net 8.506 lira olarak açıklanmasının ardından yeni memur maaşlarının da ne kadar artacağı merak edilmeye başlandı. Son 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından maaş hesaplaması yapılırken, aralık ayı enflasyon verisi ile son tablo belirlenecek. Peki, 2023 memur zam oranları ne oldu? Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte son durum...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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