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Memur yeni maaş hesaplama: 2023 zam oranları sonuca bağlanıyor! Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak?

Memur maaş zammı için geri sayım başladı. Asgari ücretin net 8.506 lira olarak açıklanmasının ardından yeni memur maaşlarının da ne kadar artacağı merak edilmeye başlandı. Son 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasının ardından maaş hesaplaması yapılırken, aralık ayı enflasyon verisi ile son tablo belirlenecek. Peki, 2023 memur zam oranları ne oldu? Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak? İşte son durum...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 10:59
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Memur yeni maaş hesaplama: 2023 zam oranları sonuca bağlanıyor! Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının belli olması ile birlikte gözler memur maaşlarına çevrildi. Ocak ayında yapılacak zam ile memur maaşları yükselecek. 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından son şeklini alacak olan memur maaşlarında son verilere göre maaşlar tek tek hesaplandı. Peki, 2023 memur maaşı enflasyon farkı ne oldu? İlave zam olacak mı? Memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur yeni maaş hesaplama: 2023 zam oranları sonuca bağlanıyor! Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak?

3 Ocak 2023'te açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur ve memur emeklilerinin maaş zammı netleşecek. 2023 yılı Ocak ayı için toplu sözleşme zammı yüzde 8 olarak belirlendi. 5 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri için artış yüzde 15,11 olarak ortaya çıkıyor. Kesin oran için geriye son 1 veri kaldı.

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Memur yeni maaş hesaplama: 2023 zam oranları sonuca bağlanıyor! Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak?

MEMURLARA İLAVE ZAM OLACAK MI?

Memurlar ve memur emeklileri için Ocak 2022'de olduğu gibi toplu sözleşme zammının yukarı çekilmesi ve refah payı uygulaması da gerçekleşebilir.

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Memur yeni maaş hesaplama: 2023 zam oranları sonuca bağlanıyor! Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu ana kadar oluşan orana göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 480 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 996 liraya yükselecek.

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Memur yeni maaş hesaplama: 2023 zam oranları sonuca bağlanıyor! Enflasyon farkı, ilave zam ile memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI (TL)
Genel müdür 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00
% 15.11 zamlı maaş: 34.313,14