YILBAŞI İKRAMİYESİ SON DURUM: 2023 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi...

Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye alıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla en çok merak edilenlerden biri de yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceği oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik gerçekleştirilen ikramiye ödemelerine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi yılbaşı ikramiyesi son durum nedir? 2023 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.12.2022 12:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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