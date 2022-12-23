YILBAŞI İKRAMİYESİ SON DURUM: 2023 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi...
Milyonlarca emekli her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye alıyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla en çok merak edilenlerden biri de yılbaşında ikramiye verilip verilmeyeceği oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yönelik gerçekleştirilen ikramiye ödemelerine ilişkin tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi yılbaşı ikramiyesi son durum nedir? 2023 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.12.2022
12:26 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022
12:26
Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Yeni yıla sayılı günler kala emekli yılbaşı ikramiyesi konusunda araştırmalar hız kazandı. 2018 yılından itibaren Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla emekliler ikramiye ödenip ödenmeyeceğini araştırmaya başladı. SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi yılbaşı ikramiyesi son durum nedir? 2023 emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar...
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EMEKLİYE 2023 YILBAŞI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, emeklilere yönelik ikramiye sadece Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde veriliyor. Yılbaşında ikramiye ödemesi bulunmuyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
2023'te Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde kutlanacak. Buna göre, ilk ikramiyelerin 2023 Nisan ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2023 tarihlerinde idrak edilecek. İkinci ikramiyelerin ise Haziran ayı içerisinde ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihler açıklandığında ahaber.com.tr'de olacka.
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100'er TL olmak üzere toplamda 2.200 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, ikramiye tutarının yükselmesini talep ediyor. Maaşlarda yapılacak iyileştirmelerin ardından ikramiye zammının da gündeme gelmesi bekleniyor.
KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.