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Haberler Galeri Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…

Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…

Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak. Emekli vatandaşların maaşlarında 785 TL'ye varan artış yaşanacak. Ülkemizde milyonlarca vatandaş emekli maaşıyla hayatına devam ediyor. Bu maaşları alan kişiler, gelecek yıl maaşlarının ne kadar olacağını merakla sorguluyor. Enflasyon verilerine göre belirlenecek emekli maaşını alacak kişiler SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı hakkında sorgulama yapıyor. Peki; yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 06.12.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 16:18
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Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…

SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı için geri sayım sürüyor. Yeni yılda uygulanacak zamlarla birlikte emeklinin maaşı 785 TL artacak ve en düşük maaş 1.797 olacak. Geride kalan 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 1.048 zam yapılabilecek. Ocak ayında gelecek son verilerle net zam belli olacak. Ancak şu anki zam oranlarına göre hesaplama yapıldığında; SSK Bağ-Kur emeklisinin 2022'de ne kadar maaş alacağı da belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…

Sene sonu yaklaşırken, emeklilerin gözü ocak artışına çevrildi. Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin maaşları, ocak ayında bu senenin 2. 6 aylık döneminde yapılan enflasyon oranında artırılacak.

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Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…

Zam oranları için de ipuçları gelmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; temmuz-kasım aylarının enflasyon oranı, yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

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Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…

Kesin oran için sadece aralık ayı enflasyon rakamları kaldı. Şu ana dek ortaya çıkan enflasyon verilerine göre; Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin gelirinde 785 TL'ye ulaşan artış olacak.

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Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…

En yüksek aylık 7 bin 492 TL'den 8 bin 277 TL'ye yükselecek.