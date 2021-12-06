Emeklinin maaşı 785 TL artacak! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak! Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama…

Yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama! SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammıyla en düşük maaş 1.797 TL olacak. Emekli vatandaşların maaşlarında 785 TL'ye varan artış yaşanacak. Ülkemizde milyonlarca vatandaş emekli maaşıyla hayatına devam ediyor. Bu maaşları alan kişiler, gelecek yıl maaşlarının ne kadar olacağını merakla sorguluyor. Enflasyon verilerine göre belirlenecek emekli maaşını alacak kişiler SSK Bağ-Kur emekli Ocak zammı hakkında sorgulama yapıyor. Peki; yüzde 10.48 zamlı maaş hesaplama ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?