Memur ve memur emeklisi zamlı maaş tablosu netleşiyor! Merkez Bankası'ndan flaş tahmin: Öğretmen, polis, hemşire doktor kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ederken, zam ayının yaklaşmasıyla birlikte oran da netleşmeye başladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan verilere göre enflasyon oranında ilk tahmin geldi. Tahminlere göre zamlarla ilgili de ilk rakamlar ortaya çıktı. Peki memur ve memur emeklisi temmuz zam oranı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni memur maaşları...