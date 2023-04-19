19 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Memur ve memur emeklisi zamlı maaş tablosu netleşiyor! Merkez Bankası'ndan flaş tahmin: Öğretmen, polis, hemşire doktor kim ne kadar alacak?

Memur ve memur emeklisi zamlı maaş tablosu netleşiyor! Merkez Bankası'ndan flaş tahmin: Öğretmen, polis, hemşire doktor kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi temmuz ayında yapılacak zam oranını merak ederken, zam ayının yaklaşmasıyla birlikte oran da netleşmeye başladı. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan verilere göre enflasyon oranında ilk tahmin geldi. Tahminlere göre zamlarla ilgili de ilk rakamlar ortaya çıktı. Peki memur ve memur emeklisi temmuz zam oranı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar maaş alacak? İşte kalem kalem yeni memur maaşları...

Giriş Tarihi: 19.04.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 12:59
  • 1
  • 37
Memur ve memur emeklisi zamlı maaş tablosu netleşiyor! Merkez Bankası’ndan flaş tahmin: Öğretmen, polis, hemşire doktor kim ne kadar alacak?

Memurların, memur emeklilerinin Temmuz zammı adım adım yaklaşıyor. Bu yıla refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Bu farkı ilk 6 ayda enflasyon oranının yüzde 8'i ne kadar aştığı gösterecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 37
Memur ve memur emeklisi zamlı maaş tablosu netleşiyor! Merkez Bankası’ndan flaş tahmin: Öğretmen, polis, hemşire doktor kim ne kadar alacak?

3 AYDA YÜZDE 10.44 ÇIKTI
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 3 aylık enflasyon yüzde 12.52 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 10.44'e ulaştı. Geriye 3 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran da 3 Temmuz'da belli olacak.

  • 3
  • 37
Memur ve memur emeklisi zamlı maaş tablosu netleşiyor! Merkez Bankası’ndan flaş tahmin: Öğretmen, polis, hemşire doktor kim ne kadar alacak?

Zam merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Anketteki enflasyon tahminlerine göre ilk 6 aylık TÜFE yüzde 21.43 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 19.18 olarak gerçekleşecek.

  • 4
  • 37
Memur ve memur emeklisi zamlı maaş tablosu netleşiyor! Merkez Bankası’ndan flaş tahmin: Öğretmen, polis, hemşire doktor kim ne kadar alacak?

AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Memurlarda temmuzda en düşük maaş bu tahmine göre 11 bin 836 liradan 14 bin 106 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık 7 bin 901 liradan 9 bin 417 liraya ulaşacak.

  • 5
  • 37
Memur ve memur emeklisi zamlı maaş tablosu netleşiyor! Merkez Bankası’ndan flaş tahmin: Öğretmen, polis, hemşire doktor kim ne kadar alacak?

Takvim.com.tr'nin haberine göre temmuzda memurların alacakları aile yardımı da artacak. Yüzde 19.18'lik orana göre çalışmayan eş için ödenen yardım 985,76 liradan bin 174 liraya, 0-6 yaş arası çocuk yardımı 216,84 liradan 258,43 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı 108,42 liradan 129,21 liraya çıkacak.