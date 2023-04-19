Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur'lulara yaş tablosu...

EYT sonrası prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkı kazandı. EYT yasasından faydalanamayanlar için, "kademeli sistem" gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik reformu kapsamında açıklamaları sonrasında detaylar merak ediliyor. 9 Eylül 1999 sonrası için gelmesi planlanan kademeli emeklilik için şartlar sıralanırken, son açıklamayı Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Eğer yasa onaylanırsa kademeli bir yaş indirimi söz konusu olacak. İşte, kademeli emeklilik için son detaylar!