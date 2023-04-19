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Haberler Galeri Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur'lulara yaş tablosu...

Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur'lulara yaş tablosu...

EYT sonrası prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkı kazandı. EYT yasasından faydalanamayanlar için, "kademeli sistem" gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik reformu kapsamında açıklamaları sonrasında detaylar merak ediliyor. 9 Eylül 1999 sonrası için gelmesi planlanan kademeli emeklilik için şartlar sıralanırken, son açıklamayı Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Eğer yasa onaylanırsa kademeli bir yaş indirimi söz konusu olacak. İşte, kademeli emeklilik için son detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 17:42 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 17:42
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Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur’lulara yaş tablosu...

EYT düzenlemesinde yaş şartı kaldırılarak milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açıldı. Başkan Erdoğan, emeklilikte yeni reformun sinyallerini verdi. Yasayı kaçıranlar için "kademeli sistem" gündeme geldi. Emeklilik reformu konusunda detayların masaya yatırılmasının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İştei kısmi emeklilik için şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur’lulara yaş tablosu...

Milyonlarca EYT'liye yaş şartı kaldırılarak emeklilik yolu açılırken, yeni bir reformun da sinyali verildi.

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Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur’lulara yaş tablosu...

AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan 'emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceği ve ev kadınlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği sağlanacağına' yönelik maddeler yeni reformun habercisi oldu.

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Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur’lulara yaş tablosu...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları da Bağ- Kur'luların prim şartlarını düşürecek çalışma yapıldığını gösterirken, reform kapsamında EYT düzenlemesini kaçıranların da ele alınması bekleniyor.

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Emeklilik kademeli yaş indirimi netleşti! Yeni reform yolda, 9 Eylül 1999 sonrası yararlanacak! 50-51-52-53-54 yaşında emeklilik! Bağkur’lulara yaş tablosu...

KADEMELİ FORMÜL

EYT yasası ile milyonlarca çalışan yaş şartı olmadan emekli olurken, bu düzenlemeyi küçük zaman dilimiyle kaçıranlar da var.