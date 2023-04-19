700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım! Belediye şirket işçisi...

700 bin kamu işçisine zam kararının ne olacağına ilişkin detaylar araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelirken hükümet teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam oldu. Ayrıca kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2500 lira, gelecek yıl için de 3500 lira sosyal yardım talep ediliyor. Peki kamu işçileri ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler...