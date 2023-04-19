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Haberler Galeri 700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım! Belediye şirket işçisi...

700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım! Belediye şirket işçisi...

700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında sona yaklaşırken 1 Mayıs öncesinde sözleşme sürecinin nihayete kavuşması bekleniyor. İşçi ve işverenler önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelirken hükümet teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam olarak güncelledi. Peki Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika gelişme var mı? Kamu işçi maaşları ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:57
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700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım! Maaşlara 1 Mayıs haritası belirlendi! Belediye şirket işçisi...

700 bin kamu işçisine zam kararının ne olacağına ilişkin detaylar araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelirken hükümet teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam oldu. Ayrıca kamu işçisine zammın yanı sıra bu yıl için aylık 2500 lira, gelecek yıl için de 3500 lira sosyal yardım talep ediliyor. Peki kamu işçileri ne kadar maaş alacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım! Maaşlara 1 Mayıs haritası belirlendi! Belediye şirket işçisi...

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmeleri görüşmesinde süreç devam ediyor.

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700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım! Maaşlara 1 Mayıs haritası belirlendi! Belediye şirket işçisi...

TABAN ÜCRET 12 BİN LİRA TEKLİFİ

İşçi ve işverenler önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelirken hükümet teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam olarak güncelledi.

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700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım! Maaşlara 1 Mayıs haritası belirlendi! Belediye şirket işçisi...

Bir önceki teklif ise 11 bin 500 lira taban, ilk 6 ayda yüzde 30 zam yapılması yönündeydi. İşçi tarafı bu teklifi yetersiz buldu. İşçi tarafı taban aylığın 15 bin lira, ilk 6 ay yüzde 45 zam, yüzde 15 refah payı olmak üzere yüzde 60'lık zam isterken, teklifin bayramdan güncellenmesi bekleniyor.

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700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım! Maaşlara 1 Mayıs haritası belirlendi! Belediye şirket işçisi...

Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i için 1 Ocak, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.