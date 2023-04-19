19 Nisan 2023, Çarşamba
700 bin işçi zammında tabela değişti! 12.000 gövde + 2 yılda toplam 6000 TL ek yardım! Belediye şirket işçisi...
700 bin kamu işçisinin zam pazarlığında sona yaklaşırken 1 Mayıs öncesinde sözleşme sürecinin nihayete kavuşması bekleniyor. İşçi ve işverenler önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya gelirken hükümet teklifini 12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam olarak güncelledi. Peki Kamu çerçeve protokolü 2023 son dakika gelişme var mı? Kamu işçi maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:57
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