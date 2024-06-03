Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklandı! Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

5 Aylık Enflasyon Farkı Belirlenecek

Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin yılda iki kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da eklenecek. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre mayıs enflasyonu sonrası, aylık enflasyon 3,37 olarak gerçekleşti.