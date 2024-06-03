03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklandı! Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Bu verilerle birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği 5 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Mayıs ayı enflasyon rakamları, kira artış oranlarını ve memur ile emeklilerin zamlarına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkını belirleyecek. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketinin sonuçları da açıklandı. Peki, mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:14
  • 1
  • 6
Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklandı! Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. İş yeri sahipleri ve kiracıların yanı sıra, milyonlarca memur ve emekli de bu verileri merakla bekliyor. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

  • 2
  • 6
Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklandı! Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

TÜİK 2024 HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 3, 37 yıllık yüzde 69,80 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 62,51 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 62,51 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek.

  • 3
  • 6
Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklandı! Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketine katılan 15 ekonomistin ortalama tahmini, mayıs ayında enflasyonun yüzde 3,04 artacağı yönünde.

  • 4
  • 6
Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklandı! Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

Ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,85 ile yüzde 3,50 arasında değişiyor. Bu tahminler doğrultusunda, nisan ayında yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun, mayıs ayında yüzde 74,89'a çıkması öngörülüyor. Ayrıca, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ise mayıs ayında yüzde 43,95 olarak belirlendi.

  • 5
  • 6
Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklandı! Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

5 Aylık Enflasyon Farkı Belirlenecek

Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin yılda iki kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da eklenecek. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre mayıs enflasyonu sonrası, aylık enflasyon 3,37 olarak gerçekleşti.