03 Haziran 2024, Pazartesi
Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklandı! Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Bu verilerle birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği 5 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Mayıs ayı enflasyon rakamları, kira artış oranlarını ve memur ile emeklilerin zamlarına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkını belirleyecek. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketinin sonuçları da açıklandı. Peki, mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:13 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:14
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