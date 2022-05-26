Asgari ücret için kritik süreç... Yeni rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 1.744 lira artış...

Soru: Yılbaşında asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ciddi oranda bir zam yapıldı. Tarihi bir artış ama mevcut durumda enflasyonla birlikte alım gücü düştü. Temmuz ayında bir düzeltme beklentisi var? Nasıl bir çalışma yürüyor?

Yanıt: Esasında rutini içerisinde devam eden bir çalışma zaten derde deva olacak bir çalışma. Ama bunun dışında ekstra önlem alınması gerekiyorsa bununla alakalı da ilgili bakanlarımız çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor. Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları bunları hep beraber göreceğiz. Fakat bunu yaparken popülist bir söylemin içerisine girmeyi de doğru bulmuyoruz. AK Parti milletine uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şeyi yapmamakla zaten istikrarı sağlamış bir siyasi hareket. Bunun bir dengesi var o denge içerisinde hükümet olmanın gereğini de yerine getirerek adımlar atmaya devam edeceğiz.