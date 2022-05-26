26 Mayıs 2022, Perşembe
Asgari ücret için kritik süreç... Yeni rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 1.744 lira artış...
Asgari ücret zammı için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Yıl içinde bir kez belirlenen asgari ücret zammı için bu sene ara zam yapılması gündeme geliyor. Asgari ücret zammına yönelik açıklamalar ardı ardına geliyor. Enflasyon farkı ödemesinin masada olduğu belirtilirken, devreye girmesi ile birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı da merak ediliyor. İlk rakam ortaya çıktı. Eğer formül gerçeğe dönerse temmuz ayında asgari ücrette ikinci zam ile birlikte 1744 lira artış olmuş olacak. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?
Giriş Tarihi: 26.05.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 21:53
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