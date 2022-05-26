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Haberler Galeri Asgari ücret için kritik süreç... Yeni rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 1.744 lira artış...

Asgari ücret için kritik süreç... Yeni rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 1.744 lira artış...

Asgari ücret zammı için gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Yıl içinde bir kez belirlenen asgari ücret zammı için bu sene ara zam yapılması gündeme geliyor. Asgari ücret zammına yönelik açıklamalar ardı ardına geliyor. Enflasyon farkı ödemesinin masada olduğu belirtilirken, devreye girmesi ile birlikte asgari ücretin ne kadar olacağı da merak ediliyor. İlk rakam ortaya çıktı. Eğer formül gerçeğe dönerse temmuz ayında asgari ücrette ikinci zam ile birlikte 1744 lira artış olmuş olacak. Peki, asgari ücrete Temmuz ayında zam gelecek mi? Temmuz ayında asgari ücrete ara zam olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022 21:53 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 21:53
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Asgari ücret için kritik süreç... Yeni rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 1.744 lira artış...

Asgari ücret zammı için yeni formüller gündeme gelirken, hesaplamalarda yapılmaya başlandı. Temmuz ayında asgari ücrete ikinci zam uygulaması hakkında sorular sık sık gündeme geliyor. Temmuzda memur ve emeklilere yapılacak zamma paralel olarak, olası asgari ücret zammı için enflasyon farkı ödenmesinin gündeme gelebileceği konuşuluyor. Hal böyle olunca, "Asgari ücrete zam var mı? Temmuz ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak" sorusuna yanıt aranıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret için kritik süreç... Yeni rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 1.744 lira artış...

ASGARİ ÜCRETE İLİŞKİN ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' soruna yanıt verdi. Çelik, asgari ücret, emekli ve memur zammına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız."

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Asgari ücret için kritik süreç... Yeni rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 1.744 lira artış...

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM VAR MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dün temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlamıştı.

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Asgari ücret için kritik süreç... Yeni rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 1.744 lira artış...

Soru: Yılbaşında asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ciddi oranda bir zam yapıldı. Tarihi bir artış ama mevcut durumda enflasyonla birlikte alım gücü düştü. Temmuz ayında bir düzeltme beklentisi var? Nasıl bir çalışma yürüyor?

Yanıt: Esasında rutini içerisinde devam eden bir çalışma zaten derde deva olacak bir çalışma. Ama bunun dışında ekstra önlem alınması gerekiyorsa bununla alakalı da ilgili bakanlarımız çalışmalarını yapmaya devam ediyorlar. Cumhurbaşkanımıza arz ettiler, arz ediyorlar. Bir yol haritası üzerinde mutlaka çalışılıyor. Milletimizin sokakta vatandaşımızın derdi bizim derdimiz. Orada bir problem varsa bu problem bizim problemimiz. İlgili bakanlarımız konuyla ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Önümüzdeki süreç içerisinde atılan adımları bunları hep beraber göreceğiz. Fakat bunu yaparken popülist bir söylemin içerisine girmeyi de doğru bulmuyoruz. AK Parti milletine uzun vadede bedel ödetecek hiçbir şeyi yapmamakla zaten istikrarı sağlamış bir siyasi hareket. Bunun bir dengesi var o denge içerisinde hükümet olmanın gereğini de yerine getirerek adımlar atmaya devam edeceğiz.

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Asgari ücret için kritik süreç... Yeni rakamlar ortaya çıktı! Asgari ücrete ara zam var mı, olacak mı? 1.744 lira artış...

4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 31,71

Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 oldu. Bu rakamla birlikte emekli zammı için şimdiden zam oranı kesinleşmiş oldu. Bundan sonraki 2 ayda enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamları SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yansımış şekilde alacak.