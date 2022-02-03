HaberlerGaleriİkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...
İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...
Araba almak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Tüm dünyada yaşanan çip krizi sonrasında araba fiyatlarında beklenmedik artış yaşandı. Araba alma planı yapan vatandaşlar ise fiyatların alacağı son hali merak ediyordu. Uzman isimler konu hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu'nun konuğu olan Mehmet Karaca değerlendirdi. İşte, araba fiyatları için son gelişmeler...