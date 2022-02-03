İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada... Araba almak isteyenler fiyatların son hallerini merak ediyor. Araba alma planı yapan vatandaşlar için beklenen haber geldi. "İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?" sorusuna yanıt veren analistler, durum hakkında gelişmeleri paylaşıyor. Sıfır araba piyasasında yaşanan artışın ikinci el piyasasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları için değerlendirmeler...