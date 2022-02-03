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İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...

Araba almak isteyen vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor. Tüm dünyada yaşanan çip krizi sonrasında araba fiyatlarında beklenmedik artış yaşandı. Araba alma planı yapan vatandaşlar ise fiyatların alacağı son hali merak ediyordu. Uzman isimler konu hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu'nun konuğu olan Mehmet Karaca değerlendirdi. İşte, araba fiyatları için son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 03.02.2022 21:43
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İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...

İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada... Araba almak isteyenler fiyatların son hallerini merak ediyor. Araba alma planı yapan vatandaşlar için beklenen haber geldi. "İkinci el araba fiyatları ne zaman düşer?" sorusuna yanıt veren analistler, durum hakkında gelişmeleri paylaşıyor. Sıfır araba piyasasında yaşanan artışın ikinci el piyasasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor. İşte, ikinci el araba fiyatları için değerlendirmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...

Sıfır araç piyasasında sıkıntılar sürerken ikinci el araç piyasasında hareketlilik devam ediyor mu? Fiyatlar ne durumda? Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu'nun konuğu olan Mehmet Karaca değerlendirdi.

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İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...

Uzman isim Mehmet Karaca'nın öne çıkan sözleri:

"Şu anda piyasada bir durgunluk var. Dövizdeki dalgalanmaların durulmasına rağmen fiyatlar düşmesine rağmen piyasa durgun seyrediyor. Sıfır araçlar da yok ve piyasa durgun seyrediyor.

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İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...

Biz de şubat sonu mart başı gibi piyasanın hareketlenmesini bekliyoruz. Fiyatlarda oluşan köpük gitti. Şu anda fiyatlar olması gereken seviyeye doğru oturmaya başlıyor.

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İkinci el araba için kritik tarih! Fiyatlar tepetaklak, yüzde 50 oranında düşüş! SEAT, KİA, Dacia birçok markada...

Dövizdeki dalgalanmanın bitmesinin ardından yaklaşık yüzde 15-20 arasında bir düşüş gerçekleşti. 2022 model arabalar geldiği zaman biz de piyasa olarak önümüzü görebileceğiz.