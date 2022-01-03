En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...

SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranları belli oldu. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, emeklilerin en düşük maaşı için önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrasında emekli maaşları için taban olarak 2.500 TL olarak belirlendi. İşte, SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...