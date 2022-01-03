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Haberler Galeri En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...

En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...

En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyordu. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında müjdeyi verdi. Erdoğan, en düşük emekli maaşları için taban fiyatın 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Konu hakkında son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 20:36
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En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...

SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından maaşlara yapılacak zam oranları belli oldu. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan, emeklilerin en düşük maaşı için önemli açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrasında emekli maaşları için taban olarak 2.500 TL olarak belirlendi. İşte, SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...

MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU

Enflasyonu neredeyse yarı yarıya düşürmüştük, inşallah bu yıl da çok daha fazlasıyla gerileteceğiz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık, bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek özel tedbirler aldık. Asgari ücrette yapılan yüzde 50'lik artış bunun örneklerinden biridir. Bu düzenleme asgari ücrete endeksli işsizlik maaşı, evde bakım ücreti, 65 yaş aylığı, iş görmezlik ödeneği gibi pek çok rakamı arttırdık.

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En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...

Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir. Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur.

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En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 TL

Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik.

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En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...

Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak yeni düzenlemeye göre.