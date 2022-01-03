03 Ocak 2022, Pazartesi
En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...
En düşük emekli maaşı açıklandı! SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak zam oranını merak ediyordu. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında müjdeyi verdi. Erdoğan, en düşük emekli maaşları için taban fiyatın 2.500 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Konu hakkında son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, SGK-Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni zamlı maaş tablo...
Giriş Tarihi: 03.01.2022 20:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 20:36
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