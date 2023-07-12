13 Temmuz 2023, Perşembe
568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! TOKİ'den 42 il için fırsat geldi! İstanbul ve Ankara'da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...
TOKİ'nin açık artırma yöntemiyle satışa sunacağı konutların başlangıç fiyatları 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında değişecek. Bu geniş fiyat aralığı, farklı bütçelere sahip olan vatandaşların da konut satın alma fırsatı yakalamasını sağlayacak. TOKİ'nin açık artırma yöntemiyle satışa sunacağı konutların başlangıç fiyatları 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında değişecek. Bu geniş fiyat aralığı, farklı bütçelere sahip olan vatandaşların da konut satın alma fırsatı yakalamasını sağlayacak. TOKİ'nin konut satışı hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:36
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