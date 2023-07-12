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Haberler Galeri 568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! TOKİ'den 42 il için fırsat geldi! İstanbul ve Ankara'da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...

568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! TOKİ'den 42 il için fırsat geldi! İstanbul ve Ankara'da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...

TOKİ'nin açık artırma yöntemiyle satışa sunacağı konutların başlangıç fiyatları 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında değişecek. Bu geniş fiyat aralığı, farklı bütçelere sahip olan vatandaşların da konut satın alma fırsatı yakalamasını sağlayacak. TOKİ'nin açık artırma yöntemiyle satışa sunacağı konutların başlangıç fiyatları 568.263 TL ile 4.500.000 TL arasında değişecek. Bu geniş fiyat aralığı, farklı bütçelere sahip olan vatandaşların da konut satın alma fırsatı yakalamasını sağlayacak. TOKİ'nin konut satışı hakkında detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.07.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:36
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568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! TOKİ’den 42 il için fırsat geldi! İstanbul ve Ankara’da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde 42 ilde açık artırma yöntemiyle konut satışı düzenleyeceğini duyurdu. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere, çeşitli illerde bulunan konutlar, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 gibi farklı daire tiplerini içerecek. Konut sahibi olmak isteyenlere imkan sunacak proje için detaylar merak ediliyordu. İşte, TOKİ'nin 42 il için sunacağı o proje...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! TOKİ’den 42 il için fırsat geldi! İstanbul ve Ankara’da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere Türkiye genelinde 42 ilde, toplamda 182 konutu açık artırma usülüyle satışa çıkaracağını duyurdu.

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568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! TOKİ’den 42 il için fırsat geldi! İstanbul ve Ankara’da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...

182 konutun açık artırması, 1 Ağustos tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, konutlara internet üzerinden (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verme imkanı da sunulacak.

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568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! TOKİ’den 42 il için fırsat geldi! İstanbul ve Ankara’da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...

Konut satın almak isteyen alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerinde sunulan konutlara başvurabilecekler.

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568.263 TL ile 4.500.000 TL arası olacak! TOKİ’den 42 il için fırsat geldi! İstanbul ve Ankara’da var! 1+1, 2+1, 3+1 daire fiyatları...

Konut satışlarında uygulanacak ödeme seçenekleri şu şekildedir: Alıcılar, konut bedelinin yüzde 25'ini peşinat olarak ödeyerek, kalan miktarı 120 ay vadeyle ödeyebilecekler. Satışlar Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek olan bankacılık hizmetleri ile gerçekleştirilecek. Başvurular ve teminatlar, bahsedilen bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecektir. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecektir.

TOKİ, bu açık artırma usülüyle gerçekleştirilecek konut satışlarıyla, farklı illerde uygun fiyatlı konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunmayı hedeflemektedir.

Detaylı bilgilere ve katılım sürecine ilişkin daha fazla bilgi, TOKİ resmi internet sitesi ve ilgili duyurular aracılığıyla erişilebilir.