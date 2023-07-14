14 Temmuz 2023, Cuma
Arnavutköy Yenişehir Evleri kura sonuçları ne zaman açıklanacak? THY EMLAK KONUT KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ 2023!
"THY Emlak Konut kura sonuçları, isim listesi ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. 2 Haziran tarihinde başvuruları tamamlanan Arnavutköy Yenişehir sosyal konut projesi hakkında detaylar sorgulanıyor. Proje kapsamında 1+1, 2+1, 3+1 daireler kura çekilişi ile satılacak. Ev sahibi olmak isteyenler, THY Emlak Konut başvuru sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Arnavutköy Yenişehir Evleri kura çekiliş sonuçları...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 08:48
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