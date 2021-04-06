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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Memur ve emeklilerin yeni zamları ortaya çıktı! İşte olası 2021 Temmuz zamlı maaşları Memur ve emeklilerin yeni zamları ortaya çıktı! İşte olası 2021 Temmuz zamlı maaşları Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamda geri sayım başladı. Dün açıklanan enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklisine yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 0.71 fark göründü. Bu farkın bir miktar daha artması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de şimdiden yüzde 3.71 zammı garantiledi. İşte olası 2021 Temmuz zamlı maaşları... Giriş Tarihi: 06.04.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 10:02
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yasaya göre; memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa fark yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emeklisi ise 6 aylık enflasyon rakamı neyse o oranda zam alıyor, yani toplu sözleşme yok.
OCAKTA YÜZDE 8.36 OLMUŞTU SSK ve Bağkur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyon verisine göre yüzde 8.36 zam almıştı.
Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu.
Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı. Bu durumda memur ve emeklisi yüzde 3 artı yüzde 4.36 yani toplamda yüzde 7.36 zam aldı.