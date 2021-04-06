Memur ve emeklilerin yeni zamları ortaya çıktı! İşte olası 2021 Temmuz zamlı maaşları

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamda geri sayım başladı. Dün açıklanan enflasyon verilerine göre, memur ve memur emeklisine yüzde 3'lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 0.71 fark göründü. Bu farkın bir miktar daha artması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de şimdiden yüzde 3.71 zammı garantiledi. İşte olası 2021 Temmuz zamlı maaşları...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 10:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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