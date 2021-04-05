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05 Nisan 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 75.000 TL'ye kadar verilecek! 3 ay erteleme fırsatı! İşte kredi faiz oranları... Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 75.000 TL'ye kadar verilecek! 3 ay erteleme fırsatı! İşte kredi faiz oranları... Bankaların müşterilerine yönelik sunduğu fırsatlar sürüyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için ilaç gibi haber paylaşıldı. Herhangi bir sebepten dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Bazı bankalar 3 ay erteleme fırsatı sunarken, bazı bankalar da 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Bankaların güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte bankaların kredi kampanyaları... Giriş Tarihi: 05.04.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 12:06
En uygun kredi veren bankalar hangileri? Ev ya da konut almak isteyen vatandaşlar ile acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların güncel kredi kampanyalarını merak ediyor. 50, 75 ve 100 bin TL'ye kadar kredi veren bankalar, kredi faiz oranlarını güncelledi. Bazı bankalar 3 ay erteleme imkanı sunuyor. Başvurunun ardından gerekli şartların taşınması halinde paralar anında hesaba yatacak. İşte banka banka ihtiyaç kredisi ve faiz oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR QNB FİNANSBANK
İhtiyaç kredisi 1,49'dan başlıyor.
3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.
ING BANK
ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,64'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurun. Üstelik 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile...
İster bütçenizi yormayacak faiz oranlarından yararlanın isterseniz Turuncu Ekstra nakit iade avantajıyla rahat rahat ödemenin keyfini çıkarın.
AKBANK
Kampanya Koşulları
Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda belirtilmiştir.
3 ay Ertelemeli krediyi Akbank Şubelerinden, Akbank Telefon Şubesi'nden ve Akbank Direkt İnternet veya Mobil'den kullanabilirsiniz.
Erteleme dahil kredi vadesi en fazla 36 ay olabilir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. 3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay olabilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizi tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar.