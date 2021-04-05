Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 75.000 TL'ye kadar verilecek! 3 ay erteleme fırsatı! İşte kredi faiz oranları...

Bankaların müşterilerine yönelik sunduğu fırsatlar sürüyor. Acil nakit ihtiyacı olanlar için ilaç gibi haber paylaşıldı. Herhangi bir sebepten dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kampanyalarını yakından takip ediyor. Bazı bankalar 3 ay erteleme fırsatı sunarken, bazı bankalar da 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Bankaların güncel kredi faiz oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte bankaların kredi kampanyaları...

Giriş Tarihi: 05.04.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 12:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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