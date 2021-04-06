Emekliye çifte tazminat! SSK Bağ-Kur emekli çalışanlar tazminatta bunlara dikkat! 10 soruda çalışan emeklilerin hakları

Emekli olanlar yeniden çalışma hayatına başladığında hangi haklarının olduğunu merak ediyor. Emekliliğe hak kazanıp çalışmaya devam edenlerin özlük hakları konusunda diğer çalışanlardan bir farkı bulunmuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi çalışanların merak ettiklerini yazımızda ele aldık. Peki, emekli çalışanların hakları neler? İzin, tazminat ve işe geri dönüş gibi hakları nasıl oluyor? İşte 10 soruda emeklilerin çalışma hakları...

Giriş Tarihi: 06.04.2021 13:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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