Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye çifte tazminat! SSK Bağ-Kur emekli çalışanlar tazminatta bunlara dikkat! 10 soruda çalışan emeklilerin hakları Emekliye çifte tazminat! SSK Bağ-Kur emekli çalışanlar tazminatta bunlara dikkat! 10 soruda çalışan emeklilerin hakları Emekli olanlar yeniden çalışma hayatına başladığında hangi haklarının olduğunu merak ediyor. Emekliliğe hak kazanıp çalışmaya devam edenlerin özlük hakları konusunda diğer çalışanlardan bir farkı bulunmuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi çalışanların merak ettiklerini yazımızda ele aldık. Peki, emekli çalışanların hakları neler? İzin, tazminat ve işe geri dönüş gibi hakları nasıl oluyor? İşte 10 soruda emeklilerin çalışma hakları... Giriş Tarihi: 06.04.2021 13:36
Malulen emeklilik haricinde emekli olunduktan sonra çalışma hayatına devam edilebiliyor. Şartları taşıyarak emeklilik hakkı kazananlar, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde ya da farklı iş yerinde çalışmaya devam edebilir. Emekli olduktan sonra çalışanları en çok tedirgin eden konulardan biri de tazminat hakları. Peki, çalışan emeklilerin hakları nelerdir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÇALIŞAN EMEKLİLERİN HAKLARI NELER?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekli olduktan sonra çalışanların haklarını kaleme aldı. İşte İşte 10 soruda çalışan emeklilerin hakları:
KESİNTİ YAPILMIYOR 1- Emekli olup çalışmaya devam edersem emekli maaşımdan kesinti yapılır mı?
Emekli olduktan sonra hem emekli maaşı alıp hem de ister başkasının yanında isterseniz de kendi adınıza çalışabilirsiniz.
İşçi olarak 4A'lı çalışanlar için devreye Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) girer. İşveren, çalışan için Sosyal Güvenlik Kurumu'na SGDP yatırmakla yükümlüdür.
2- Kendi işinde çalışanlardan da kesinti yapılıyor mu? Eskiden Bağ-Kur kapsamında ve vergi mükellefi olan ya da şirket ortaklarından maaşlarından yüzde 10 kesinti yapılırdı.
Bu uygulama 2016'da kaldırıldı.
Artık emekli olduktan sonra ticari faaliyette bulunmaya devam edenlerin emekli maaşlarında kesinti yapılmıyor, bu kişiler prim de ödemiyor.
1 YIL BEKLEMEK GEREK 3- Kimlerden SGDP kesintisi olmaz? Kendi adına tarımsal faaliyette bulunanlardan, işçi ya da devlet memuru olarak çalışıp emekli olduktan sonra kendi işini kuranlardan, eğitim kurumlarında ücret karşılığı ders verenlerden, vakıf üniversitelerinde görev alanlardan SGDP kesintisi yapılmıyor.