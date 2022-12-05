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Haberler Galeri MEMUR ve EMEKLİ zammı son dakika: Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı! En düşük 4A, 4B, 4C, SSK, Bağ-Kur maaşı...

MEMUR ve EMEKLİ zammı son dakika: Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı! En düşük 4A, 4B, 4C, SSK, Bağ-Kur maaşı...

Kasım ayı enflasyon oranı ile birlikte gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon verilerine göre milyonlarca kişinin maaşında artış olacak. 14 milyon emekli, 5 milyon memur, sosyal yardım hak sahipleri gibi birçok kalemde artış yapılacak 2023 Ocak zammı için geri sayım başlarken, vatandaşlar kasım enflasyonu ile yeni maaş hesaplamasını araştırmaya başladı. Peki, 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:21
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MEMUR ve EMEKLİ zammı son dakika: Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı! En düşük 4A, 4B, 4C, SSK, Bağ-Kur maaşı...

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emekli Ocak zammına kilitlendi. TÜİK tarafından açıklanan kasım enflasyonu ile 5 aylık oran da belirlendi. Bu gelişmelerin ardından 2023 Ocak zammı ile ilgili en önemli ipucu gelmiş oldu. Şimdi ise gözler memur ve emeki maaş artışlarına çevrildi. Peki, en düşük memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı son durum nedir? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEMUR ve EMEKLİ zammı son dakika: Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı! En düşük 4A, 4B, 4C, SSK, Bağ-Kur maaşı...

SON BİR VERİ KALDI

Bugün açıklanan kasım enflasyonu ile 5 aylık oran belirlendi. Kasım enflasyonu ile 5 aylık verinin ortaya çıkması sonrası yıl sonu artışları için geriye tek bir veri kaldı. Bu da Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla belirlenecek.

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MEMUR ve EMEKLİ zammı son dakika: Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı! En düşük 4A, 4B, 4C, SSK, Bağ-Kur maaşı...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kasım ayı enflasyonu açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyona göre memura yüzde 15,11 zam, emekliye yüzde 14,04 zam olarak yansıyacak.

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MEMUR ve EMEKLİ zammı son dakika: Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı! En düşük 4A, 4B, 4C, SSK, Bağ-Kur maaşı...

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 786 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 345 liraya yükselecek.

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MEMUR ve EMEKLİ zammı son dakika: Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı! En düşük 4A, 4B, 4C, SSK, Bağ-Kur maaşı...

Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.