MEMUR ve EMEKLİ zammı son dakika: Kasım 2022 enflasyonu ile tek tek hesaplandı! En düşük 4A, 4B, 4C, SSK, Bağ-Kur maaşı...

Kasım ayı enflasyon oranı ile birlikte gözler memur ve emekli maaş zammına çevrildi. 2022'nin ikinci altı aylık enflasyon verilerine göre milyonlarca kişinin maaşında artış olacak. 14 milyon emekli, 5 milyon memur, sosyal yardım hak sahipleri gibi birçok kalemde artış yapılacak 2023 Ocak zammı için geri sayım başlarken, vatandaşlar kasım enflasyonu ile yeni maaş hesaplamasını araştırmaya başladı. Peki, 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli ve memur maaş zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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