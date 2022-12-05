05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KASIM 2022 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum!

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum!

Kasım ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklandı. Memur ve emekli maaşı hesaplamasında etkili olacak Kasım 2022 enflasyon verileri, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 olarak gerçekleşmişti. Peki, Kasım 2022 enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:10
  • 1
  • 12
KASIM 2022 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum!

Kasım ayı enflasyon verileri ile 2022'nin ikinci yarısının beşinci verisi belli oldu. Milyonlarca kişinin maaş hesaplamasında kullanılacak Kasım ayı enflasyon oranı, TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklandı. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,90 ve en yüksek yüzde 3,82 aralığında yer almıştı. Peki, Kasım 2022 enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum nedir? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
KASIM 2022 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum!

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

  • 3
  • 12
KASIM 2022 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

  • 4
  • 12
KASIM 2022 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum!

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu.

  • 5
  • 12
KASIM 2022 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum!

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.