KASIM 2022 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum!

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.