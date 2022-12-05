05 Aralık 2022, Pazartesi
KASIM 2022 ENFLASYON ORANI: Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum!
Kasım ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklandı. Memur ve emekli maaşı hesaplamasında etkili olacak Kasım 2022 enflasyon verileri, milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,10 olarak gerçekleşmişti. Peki, Kasım 2022 enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum nedir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.12.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:10
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