Kasım ayı ENFLASYON VERİLERİ sonrası Dolar, Euro | 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?

Kasım ayı enflasyon oranı bugün itibarıyla belli oldu. Hem yatırımcı hem de vatandaşlar döviz kurlarının bundan nasıl etikeleneceğini merak ediyor. Arama motorlarında "Enflasyon verisi sonrası dolar ne durumda?" "enflasyon verisi sonrası euro ne durumda?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte 5 Aralık güncel döviz kuru...