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Haberler Galeri Kasım ayı ENFLASYON VERİLERİ sonrası Dolar, Euro | 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?

Kasım ayı ENFLASYON VERİLERİ sonrası Dolar, Euro | 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?

Kasım ayı enflasyon oranı bugün itibarıyla belli oldu. Hem yatırımcı hem de vatandaşlar döviz kurlarının bundan nasıl etikeleneceğini merak ediyor. Arama motorlarında "Enflasyon verisi sonrası dolar ne durumda?" "enflasyon verisi sonrası euro ne durumda?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte 5 Aralık güncel döviz kuru...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.12.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 10:23
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Kasım ayı ENFLASYON VERİLERİ sonrası Dolar, Euro | 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?

Enflasyon verileri sonrası dolar, euro son durum ne sorusunun cevabı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Vatandaşlar TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon verilerinin döviz kurlarını nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışıyor. Peki 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kasım ayı ENFLASYON VERİLERİ sonrası Dolar, Euro | 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6320 liradan, avro 19,7180 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 18,6300 liradan alınan dolar 18,6320 liradan satılıyor. 19,7160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 19,7180 lira olarak belirlendi.

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Kasım ayı ENFLASYON VERİLERİ sonrası Dolar, Euro | 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6310 lira, avronun satış fiyatı ise 19,5330 lira olmuştu.

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Kasım ayı ENFLASYON VERİLERİ sonrası Dolar, Euro | 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?

KASIM 2022 ENFLASYON ORANI NE OLDU?

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

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Kasım ayı ENFLASYON VERİLERİ sonrası Dolar, Euro | 5 Aralık dolar/euro son durum ne? 1 dolar kaç TL? 1 euro ne kadar?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Kasım 2022

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı