Memur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuzda en 22 bin TL cepte! 4C’liye +5.000 seyyanen artış!

Buna göre 700 bini aşkın kamu işçisine refah payı dâhil yüzde 45 zam yapıldığını, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin TL olduğunu müjdelendi. İşçi sendikalarının tüm talepleri kabul edildi. Bunun yanında iş primi ödemesi olmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması getirildi. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıldı.