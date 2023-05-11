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Haberler Galeri Memur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuzda en 22 bin TL cepte! 4C'liye +5.000 seyyanen artış!

Memur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuzda en 22 bin TL cepte! 4C'liye +5.000 seyyanen artış!

Memur ve emekli memur zammı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika müjdesini verdi. Temmuz zammı için son 2 ayın enflasyon verisi beklenirken Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye ulaşacağını açıkladı. Peki memurlara ara zam verilecek mii ne kadar? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 14:08
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Memur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuzda en 22 bin TL cepte! 4C’liye +5.000 seyyanen artış!

Memur ve emekli memur zammı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika müjdesini verdi. Temmuz zammı için son 2 ayın enflasyon verisi beklenirken Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye ulaşacağını açıkladı. Peki memurlara ara zam verilecek mii ne kadar? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuzda en 22 bin TL cepte! 4C’liye +5.000 seyyanen artış!

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMURA ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde HAK-İŞ Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, memura zam müjdesi verirken, "En düşük memur maaşı 22 bin TL'yi bulacak" dedi.

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Memur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuzda en 22 bin TL cepte! 4C’liye +5.000 seyyanen artış!

"EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM GELİYOR!"

Yeni dönemde sosyal devlet anlayışının daha da güçlendirilmesi talimatını veren Erdoğan, enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatının ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin 2023 Genel Seçimleri sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi.

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Memur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuzda en 22 bin TL cepte! 4C’liye +5.000 seyyanen artış!

İLK ADIM KAMU İŞÇİLERİ İÇİN OLDU

Seçimler öncesi ilk adım ise kamu işçileri için oldu. TÜRK-İş ve HAK-İş ile toplantılar gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talepleri dinleyerek gelinen son noktayı Başkan Erdoğan'a sundu. 2023 Toplu İş Sözleşmesi'nde son sözü Başkan Erdoğan söyledi ve milyonları sevindiren açıklamayı yaptı.

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Memur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuzda en 22 bin TL cepte! 4C’liye +5.000 seyyanen artış!

Buna göre 700 bini aşkın kamu işçisine refah payı dâhil yüzde 45 zam yapıldığını, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin TL olduğunu müjdelendi. İşçi sendikalarının tüm talepleri kabul edildi. Bunun yanında iş primi ödemesi olmayan işçilere yüzde 4 ile yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulaması getirildi. Gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıldı.