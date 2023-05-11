HaberlerGaleriMemur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuzda en 22 bin TL cepte! 4C'liye +5.000 seyyanen artış!
Memur ve emekli zammı son dakika! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Temmuzda en 22 bin TL cepte! 4C'liye +5.000 seyyanen artış!
Memur ve emekli memur zammı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika müjdesini verdi. Temmuz zammı için son 2 ayın enflasyon verisi beklenirken Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye ulaşacağını açıkladı. Peki memurlara ara zam verilecek mii ne kadar? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler...