TARIM KREDİ MARKETlerinde indirimsiz ürün kalmadı! Ucuzluk başladı! Sucuk, Tereyağı, peynir, et, şeker, çay, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Market indirimleri başladı. Mayıs ayı kampanyalı ürün kataloğu yayımlanırken listeledi ürünler göz doldur. Neredeyse indirimsiz bir şey kalmazken vatandaşlar da ihtiyaçlarına göre Tarım Kredi Market indirim kataloğunu incelemeye başladı. İşte indirim listesi: Sucuk, tereyağı, peynir, et, şeker, çay, tuvalet kağıdı...