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TARIM KREDİ MARKETlerinde indirimsiz ürün kalmadı! Ucuzluk başladı! Sucuk, Tereyağı, peynir, et, şeker, çay, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Market indirimleri başladı. Mayıs ayı kampanyalı ürün kataloğu yayımlanırken listeledi ürünler göz doldur. Neredeyse indirimsiz bir şey kalmazken vatandaşlar da ihtiyaçlarına göre Tarım Kredi Market indirim kataloğunu incelemeye başladı. İşte indirim listesi: Sucuk, tereyağı, peynir, et, şeker, çay, tuvalet kağıdı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 11:54
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TARIM KREDİ MARKETlerinde indirimsiz ürün kalmadı! Ucuzluk başladı! Sucuk, Tereyağı, peynir, et, şeker, çay, tuvalet kağıdı...

Tarım Kredi Marketlerinde indirimsiz ürün kalmadı. Kampanyalı listede adeta yok yok. Temel ihtiyaç ürünleriyle başlayan indirim yağmurunda ürünler genişledi. Özellikle et fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar sucuk, salam, pastırma gibi ürünleri araştırıyor. Peki Tarım Kredi Market indirimlerinde neler var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TARIM KREDİ MARKETlerinde indirimsiz ürün kalmadı! Ucuzluk başladı! Sucuk, Tereyağı, peynir, et, şeker, çay, tuvalet kağıdı...

Kaşar peynir 99.50 TL.

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TARIM KREDİ MARKETlerinde indirimsiz ürün kalmadı! Ucuzluk başladı! Sucuk, Tereyağı, peynir, et, şeker, çay, tuvalet kağıdı...

Tost peyniri 95 TL.

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TARIM KREDİ MARKETlerinde indirimsiz ürün kalmadı! Ucuzluk başladı! Sucuk, Tereyağı, peynir, et, şeker, çay, tuvalet kağıdı...

Fındık kreması 29.90 TL.

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TARIM KREDİ MARKETlerinde indirimsiz ürün kalmadı! Ucuzluk başladı! Sucuk, Tereyağı, peynir, et, şeker, çay, tuvalet kağıdı...

Süzme Peynir 37.90 TL