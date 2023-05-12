12 Mayıs 2023, Cuma
Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! SGK'dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Dilekçe detayları...
SGK'ya başvurana 13 bin TL maaş! 12 ay boyunsa kesintisiz verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı vatandaşlara ve hak sahiplerine destekler sağlıyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşlara sağlanan destek ödemelerine zam yapıldı. Hayatını kaybeden sigortalının ardından ailesine bağlanan ölüm aylığına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, ölüm aylığı ne kadar kaç TL? Ölüm aylığı nasıl alınır, kimlere verilir? İşte, başvuru formu...
Giriş Tarihi: 12.05.2023 17:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 17:31
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19