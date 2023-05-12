12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! SGK'dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Dilekçe detayları...

Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! SGK'dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Dilekçe detayları...

SGK'ya başvurana 13 bin TL maaş! 12 ay boyunsa kesintisiz verilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı vatandaşlara ve hak sahiplerine destekler sağlıyor. 2023 yılına girilmesiyle birlikte vatandaşlara sağlanan destek ödemelerine zam yapıldı. Hayatını kaybeden sigortalının ardından ailesine bağlanan ölüm aylığına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, ölüm aylığı ne kadar kaç TL? Ölüm aylığı nasıl alınır, kimlere verilir? İşte, başvuru formu...

Giriş Tarihi: 12.05.2023 17:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2023 17:31
  • 1
  • 19
Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! SGK’dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Dilekçe detayları...

"Ölüm aylığı kimlere verilir, şartları nelerdir?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ölen sigortalının ardından ailesine bağlanan ölüm aylığına ilişkin detaylar merak konusu oldu. SGK tarafından başvuru şartlarını sağlayan kişilere maaş bağlanıyor. Bu ödemeler 12 ay boyunca kesintisiz veriliyor. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar kaç TL oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! SGK’dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Dilekçe detayları...

ÖLÜM AYLIĞI KİMLER ALABİLİR?

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için;

a-) En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya,

  • 3
  • 19
Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! SGK’dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Dilekçe detayları...

b-) 4/1-(a) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş,

olması şartıyla ölüm aylığı bağlanır.

  • 4
  • 19
Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! SGK’dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Dilekçe detayları...

Ayrıca;

a-) Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz işlemleri tamamlanmamış,

  • 5
  • 19
Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! SGK’dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Dilekçe detayları...

b-) Bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş,

durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanır.