Başvurana 12 ay boyunca 13.050 TL verilecek! SGK’dan vatandaşlara MAAŞ DESTEĞİ! Dilekçe detayları...

"Ölüm aylığı kimlere verilir, şartları nelerdir?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ölen sigortalının ardından ailesine bağlanan ölüm aylığına ilişkin detaylar merak konusu oldu. SGK tarafından başvuru şartlarını sağlayan kişilere maaş bağlanıyor. Bu ödemeler 12 ay boyunca kesintisiz veriliyor. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar kaç TL oldu? İşte, konuya ilişkin detaylar...