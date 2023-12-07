HaberlerGaleriEmekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...
Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...
Emekliye müjde sabah 09:00'da duyuruldu! Milyonlarca çalışan ve (ÇKS) çiftçi emeklisi 5000 TL ikramiyesini almak için sabırsızlanırkan bankalar da promosyon yarışına girmiş durumda. Aralık ayının başlamasıyla birlikte, Türkiye'deki birçok banka müşteri çekmek ve kendi müşterilerini elinde tutmak isteyerek promosyon tekliflerinde ciddi bir yükselişe gidiyor. Bu noktada vatandaşlar, "En yüksek promosyon hangi bankada?, "5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?" sorusunu gündeme taşıyor. İşte son dakika ekonomi haberleri...
Giriş Tarihi: 07.12.2023 06:20Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 06:20