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Haberler Galeri Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...

Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...

Emekliye müjde sabah 09:00'da duyuruldu! Milyonlarca çalışan ve (ÇKS) çiftçi emeklisi 5000 TL ikramiyesini almak için sabırsızlanırkan bankalar da promosyon yarışına girmiş durumda. Aralık ayının başlamasıyla birlikte, Türkiye'deki birçok banka müşteri çekmek ve kendi müşterilerini elinde tutmak isteyerek promosyon tekliflerinde ciddi bir yükselişe gidiyor. Bu noktada vatandaşlar, "En yüksek promosyon hangi bankada?, "5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?" sorusunu gündeme taşıyor. İşte son dakika ekonomi haberleri...

Giriş Tarihi: 07.12.2023 06:20 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 06:20
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Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...

Son dakika gelişmesiyle birlikte, çalışan ve çiftçi emeklilerine yönelik 5 bin TL ikramiye müjdesi, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı. Çoğu banka, Aralık ayına girilmesiyle birlikte ödeme miktarlarını yükseltti. Ayrıca, emeklilere özel promosyon kampanyaları da maaşlarını ilgili bankalardan almaya taahhüt veren müşterilere çeşitli avantajlar sunmayı amaçlıyor. İşte 5 bin TL ikramiye ve güncel banka promosyonları listesi!

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Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...

EMEKLİ PROMOSYONU 13 BİN TL OLACAK MI?

Temmuz ayında gerçekleşen zammın ardından en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkmasıyla birlikte, bankaların emekli promosyon ödemeleri hızla artış gösterdi. Maaş zamlarıyla birlikte Kasım 2023 itibarıyla emekli promosyonları 12.500 TL'yi buldu.

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Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...

ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.

Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

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Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrasında, çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Buna göre; Yapılan çalışmanın Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemeleri yapılacak.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emeklisine müjde verildi! Aralık ayı bitmeden yatacak! 5000 TL ikramiye +12.500 TL...

Bu rakamın önümüzdeki günlerde 13 bin lirayı bulması bekleniyor.