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Kamuda ortalama maaş belli oldu! Emeklinin kök aylığı artıyor | Milyonlara yeni yılda yeni maaş
Asgari ücretli, memur, emekli zammında geri sayım başlarken, 7.500 liranın altında aylık alan 6 milyonun üzerindeki emeklinin kök aylıkları artacak, 4.5 milyon memura artış seyyanen zam üzerinden yapılacak. Ortalama memur maaşı 37.500 liraya çıkacak.
Sabah
Giriş Tarihi: 06.12.2023 07:02Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 07:02