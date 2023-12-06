Kamuda ortalama maaş belli oldu! Emeklinin kök aylığı artıyor | Milyonlara yeni yılda yeni maaş

En düşük memur maaşı, 8 bin 77 liralık seyyanen zamla 22 bin 17 lira olmuştu. Yapılacak zam seyyanen zammın da eklendiği tutar üzerinden mi yapılacak?

Temmuz ayında memura yüzde 17.55+8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama maaş da 25 bin liraya çıktı. Orta Vadeli Program'da öngörüldüğü gibi yüzde 65 zam öngörüsüne göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak.

