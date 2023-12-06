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Haberler Galeri Kamuda ortalama maaş belli oldu! Emeklinin kök aylığı artıyor | Milyonlara yeni yılda yeni maaş

Kamuda ortalama maaş belli oldu! Emeklinin kök aylığı artıyor | Milyonlara yeni yılda yeni maaş

Asgari ücretli, memur, emekli zammında geri sayım başlarken, 7.500 liranın altında aylık alan 6 milyonun üzerindeki emeklinin kök aylıkları artacak, 4.5 milyon memura artış seyyanen zam üzerinden yapılacak. Ortalama memur maaşı 37.500 liraya çıkacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.12.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 07:02
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Kamuda ortalama maaş belli oldu! Emeklinin kök aylığı artıyor | Milyonlara yeni yılda yeni maaş

Temmuz ayında kamu çalışanlarına kıdem tazminatı, döner sermaye ödemelerinde dikkate alınmadan 8 bin 77 liralık seyyanen zam yapıldı. Yasa kapsamında seyyanen zam ödemesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitecek ancak bu ilave ücret ödenmeye devam edecek.

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Kamuda ortalama maaş belli oldu! Emeklinin kök aylığı artıyor | Milyonlara yeni yılda yeni maaş

Ocak zammıyla ortalama devlet memuru maaşı 25 bin liradan 37 bin 500 liraya çıkacak. Yaklaşık 6 milyon emekli en düşük aylık olan 7.500 liranın altında olup temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zam kök aylıklara yansıtılmıştı.

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Kamuda ortalama maaş belli oldu! Emeklinin kök aylığı artıyor | Milyonlara yeni yılda yeni maaş

Bu yılın başında kök aylıklar artarken, en düşük emekli aylığının da 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye ödenmesini de içeren torba kanun Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

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Kamuda ortalama maaş belli oldu! Emeklinin kök aylığı artıyor | Milyonlara yeni yılda yeni maaş

İkramiyeler 15 Aralık'tan itibaren hesaplara geçecek. Asgari ücret, memur ve emekli zammında merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

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Kamuda ortalama maaş belli oldu! Emeklinin kök aylığı artıyor | Milyonlara yeni yılda yeni maaş

En düşük memur maaşı, 8 bin 77 liralık seyyanen zamla 22 bin 17 lira olmuştu. Yapılacak zam seyyanen zammın da eklendiği tutar üzerinden mi yapılacak?
Temmuz ayında memura yüzde 17.55+8 bin 77 lira seyyanen zam yapıldı. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama maaş da 25 bin liraya çıktı. Orta Vadeli Program'da öngörüldüğü gibi yüzde 65 zam öngörüsüne göre 6 aylık enflasyon yüzde 38 olacak.