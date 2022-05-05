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Haberler Galeri Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisinin zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu

Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisinin zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu

Memur ve memur emeklisi ile SSK emeklisinin gözü temmuzda yapılacak zam oranında. Nisan ayına ilişkin açıklanan enflasyon rakamlarına göre, temmuz zammı bekleyen milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. TÜİK'in açıklamasına göre dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.

Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:57
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Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu
Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu
Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu

TÜFE nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda yüzde 69,97'ye yükseldi. Dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti.

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Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu
Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.

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Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu
Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu

Memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Dört aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 24,71'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Mayıs ve haziran aylarındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

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Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu
Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu

SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 31,71 ZAM
SSK emeklileri de aylıklarına 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Dört ay itibariyle bu rakam şimdiden yüzde 31,71'i buldu. Emeklilerin alacağı zam oranı temmuz ayında netleşecek.