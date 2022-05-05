05 Mayıs 2022, Perşembe
Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisinin zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu
Memur ve memur emeklisi ile SSK emeklisinin gözü temmuzda yapılacak zam oranında. Nisan ayına ilişkin açıklanan enflasyon rakamlarına göre, temmuz zammı bekleyen milyonlarca vatandaşın beklediği haber geldi. TÜİK'in açıklamasına göre dört aylık enflasyon yüzde 31,71 olarak gerçekleşti. Buna göre memur ve memur emeklilerine şimdiden yüzde 24,71 enflasyon zammı, SSK emeklilerine de yüzde 31,71 zam imkanı doğdu.
Giriş Tarihi: 05.05.2022 11:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 11:57
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Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu
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Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu
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Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu
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Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu
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Memur ve emekli zammı ne kadar artacak? SSK emeklisi zam oranı kaç olacak? Nisan ayı enflasyon rakamlarıyla güncel oran belli oldu