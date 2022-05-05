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5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ zamlı fiyat listesi...

Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün son dakika itibariyla Philip Morris grubu sigara fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Yeni açıklama sonrasında en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 42 TL oldu. Sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrasında vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, 5 Mayıs sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı güncel sigara fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.05.2022 18:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 18:16
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5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ zamlı fiyat listesi...

Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ zamlı fiyat listesi sigara tüketicileri tarafından araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Mayıs ayının ilk haftasında sigara fiyatlarına zam geldiği iddia edildi. Hal böyle olunca güncel sigara fiyat listesi merak edilmeye başlandı. Peki, bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ zamlı fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ zamlı fiyat listesi...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara fiyatlarına yeni zam geldiği iddiaları sosyal medyadaki paylaşımlarla gündeme geldi. Philip Morris grubu sigara fiyatlarına iddiaya göre 2 TL'lik zam yapıldı. Konuyla ilgili paylaşımlarda gündeme gelen yeni liste fiyatları şu şekilde;

Uygulanan zammın şuan için sadece PHİLİP MORRİS marka sigaya uygulandığı biliniyor.

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5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ zamlı fiyat listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

PHİLİP MORRİS MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Marlboro Roll 50: 40,00 TL

Marlboro Edge: 27,00 TL

Marlboro Touch: 28,00 TL

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5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ zamlı fiyat listesi...

Marlboro: 29,00 TL

Parliament: 29,50 TL

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5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ zamlı fiyat listesi...

L&M: 25,50 TL

Muratti: 27,00 TL