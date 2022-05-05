5 MAYIS GÜNCEL SİGARA FİYATLARI: Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Philip Morris, BAT ve JTİ zamlı fiyat listesi...

Bugün sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bugün son dakika itibariyla Philip Morris grubu sigara fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Yeni açıklama sonrasında en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 42 TL oldu. Sigara fiyatlarında yaşanan artış sonrasında vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, 5 Mayıs sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı güncel sigara fiyat listesi...