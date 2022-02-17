Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? 12 Şubat gram, çeyrek altın ne kadar?

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinin %14'te sabit kalmasına karar verdi. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte son gelişmeler...