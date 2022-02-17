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Haberler Galeri Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? 12 Şubat gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? 12 Şubat gram, çeyrek altın ne kadar?

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinin %14'te sabit kalmasına karar verdi. Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı sonrası döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2022 14:12
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Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? 12 Şubat gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklandı. Faiz kararının açıklanması ile birlikte gözler altın fiyatlarına çevrildi. Yatırımcıların yakından takip ettiği güncel altın fiyatlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 12 Şubat canlı altın fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? 12 Şubat gram, çeyrek altın ne kadar?

FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE KADAR?

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın fiyatlarında bir yatay seyrine devam etti. İşte canlı altın fiyatları:

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Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? 12 Şubat gram, çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 818,3 liradan tamamladı.

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Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? 12 Şubat gram, çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 821,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.345 lira, Cumhuriyet altını da 5.494 liradan satılıyor.

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Altın fiyatları son dakika: Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları ne oldu? 12 Şubat gram, çeyrek altın ne kadar?

Dün, Rusya ve ABD'nin Ukrayna ile ilgili çelişkili açıklamaları sonrası konuyla ilgili artan belirsizlikler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının beklenenden daha az şahin bir tablo ortaya koyması emtia piyasalarına talebi arttırdı. Bu gelişmeler sonrası, dün yükselişe geçen altının ons fiyatı, günü yüzde 1'lik artışla 1.872,5'de tamamladı. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0,2 yükselişle 1.875,5 dolardan alıcı buluyor.