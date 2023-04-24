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Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücret kaç lira olacak? Özel sektörde de maaşlar artacak mı? A Haber'de anlattı

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz'da yapılacak zamda. Merak edilen artış oranının ne olacağı. Enflasyon beklentisinin belli olmasıyla birlikte, bu sorunun cevabı da aşağı yukarı netleşmeye başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tahminini açıkladı. İşte ortaya çıkan tablo...

A Haber
Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 11:46
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Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücret kaç lira olacak? Özel sektörde de maaşlar artacak mı? A Haber’de anlattı

Emeklinin, temmuz maaş zammı için ipuçları gelmeye başladı.

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Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücret kaç lira olacak? Özel sektörde de maaşlar artacak mı? A Haber’de anlattı

Milyonlarca kişi zamlı maaşları için Temmuz ayını bekliyor. TÜİK yılın ilk çeyreğinde enflasyonu yüzde 12,52 olarak açıklamıştı.

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Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücret kaç lira olacak? Özel sektörde de maaşlar artacak mı? A Haber’de anlattı

Nisan Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon rakamları yeni maaşları belirleyecek.

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Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücret kaç lira olacak? Özel sektörde de maaşlar artacak mı? A Haber’de anlattı

Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinden, Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 21,43 memur ve memur emeklisine ise yüzde 19,18'lik zam sinyali geldi.

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Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücret kaç lira olacak? Özel sektörde de maaşlar artacak mı? A Haber’de anlattı

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme kapsamında temmuzda yüzde 6 zam ve enflasyon farkı alacak.