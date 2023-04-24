Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Asgari ücret kaç lira olacak? Özel sektörde de maaşlar artacak mı? A Haber'de anlattı

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı Temmuz'da yapılacak zamda. Merak edilen artış oranının ne olacağı. Enflasyon beklentisinin belli olmasıyla birlikte, bu sorunun cevabı da aşağı yukarı netleşmeye başladı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tahminini açıkladı. İşte ortaya çıkan tablo...