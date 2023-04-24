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Haberler Galeri Emekli Temmuz maaşı ek zamlı şekillendi! Liste liste hesaplandı, emekliye 7.921, memura 10.271 TL maaş! Enflasyon farkı, ek zam, refah payı...

Emekli Temmuz maaşı ek zamlı şekillendi! Liste liste hesaplandı, emekliye 7.921, memura 10.271 TL maaş! Enflasyon farkı, ek zam, refah payı...

Emekli ve memur Temmuz maaş zammı için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarının belirlenmesinde en önemli etken 6 aylık enflasyon oranları olacak. Temmuz'da asgari ücrete ara zam kesinleşirken, emekli ve memur zammı için de ek zam masada bulunuyor. 2023 yılının ilk yarısında gerçekleşecek zamdan EYT'li emeklilerde yararlanacak. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi sonuçlandı. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte güncel hesaplamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 12:21
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Emekli Temmuz maaşı ek zamlı şekillendi! Liste liste hesaplandı, emekliye 7.921, memura 10.271 TL maaş! Enflasyon farkı, ek zam, refah payı...

Emekli Temmuz maaş zammı için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında maaşlarda değişim netleşmiş olacak. Bilindiği üzere taban maaş 7.500 TL olarak belirlenmişti. TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamları netleşti. Piyasa katılımcıları anketine göre; Nisan ayı için yüzde 2.65, Mayıs için yüzde 2.46, Haziran için de yüzde 2.61 enflasyon tahmini yer aldı. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak? İşte son hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Temmuz maaşı ek zamlı şekillendi! Liste liste hesaplandı, emekliye 7.921, memura 10.271 TL maaş! Enflasyon farkı, ek zam, refah payı...

SSK'LIYA-MEMURA FARKLI ORAN

Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek.

İlk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı bu tahmine göre yüzde 21.43 olacak. Temmuz'da yüzde 6 zam ve ilk 6 ayda yüzde 8'lik oran aşıldığı için enflasyon farkı alacak memurların ve memur emeklilerinin artışı ise bu tahmine göre yüzde 19.18 çıkacak.

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Emekli Temmuz maaşı ek zamlı şekillendi! Liste liste hesaplandı, emekliye 7.921, memura 10.271 TL maaş! Enflasyon farkı, ek zam, refah payı...

REFAH PAYI İÇİN 3 TAHMİN VAR

Kesin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Bu oran merakla beklenirken, zam oranlarına bir refah payı da ekleneceği belirtiliyor. Bu refah payı için 3 formül öne çıkıyor. Refah payı ile zam oranı yüzde 25'e yükseltilebileceği gibi, Ocak formülü de 2 ayrı şekilde uygulanabilecek.

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Emekli Temmuz maaşı ek zamlı şekillendi! Liste liste hesaplandı, emekliye 7.921, memura 10.271 TL maaş! Enflasyon farkı, ek zam, refah payı...

Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışına 14.60 puan, memurların ve memur emeklilerinin zammına da 13.52 puan refah payı eklenmiş, zam oranı yüzde 30'a yükseltilmişti.

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Emekli Temmuz maaşı ek zamlı şekillendi! Liste liste hesaplandı, emekliye 7.921, memura 10.271 TL maaş! Enflasyon farkı, ek zam, refah payı...

Bu kapsamda Temmuz'da da zam oranı Ocak ayındaki gibi yüzde 30'a tamamlanabilir. Ya da ortaya çıkan zam oranlarına Ocak'taki gibi 15 puan civarında refah payı eklenebilir. Bu durumda da Temmuz'da zam oranı yüzde 35 seviyesinde gerçekleşebilir.