Emekli Temmuz maaşı ek zamlı şekillendi! Liste liste hesaplandı, emekliye 7.921, memura 10.271 TL maaş! Enflasyon farkı, ek zam, refah payı...

Emekli ve memur Temmuz maaş zammı için açıklamalar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında SSK, Bağ-Kur ve memur emekli maaşlarının belirlenmesinde en önemli etken 6 aylık enflasyon oranları olacak. Temmuz'da asgari ücrete ara zam kesinleşirken, emekli ve memur zammı için de ek zam masada bulunuyor. 2023 yılının ilk yarısında gerçekleşecek zamdan EYT'li emeklilerde yararlanacak. Diğer yandan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi sonuçlandı. "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte güncel hesaplamalar!