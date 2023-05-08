Memur ve Emekli maaşına 4 OKKALI ARTIŞ! En az 14.810, 15.402, 16.587 TL! Temmuzda refah payı yüzleri güldürecek! %25-30-35-40'lık hesap tablosu!

Memur ve emeklinin maaşları temmuzda artacak. Yılda 2 kez maaşlara yansıyan düzenleme 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak hesaplanıyor. Ancak maaşlara yapılacak olan zamma toplu sözleşme ve ilaveten refah payı eklenecek. Yeni zamlı maaşlarda %25-30-35-40'lık hesap tablosu çıktı. Peki memur temmuz maaşı ne kadar olacak? Emekliye ara zamla maaşlar kaç TL artacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 08.05.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 15:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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