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Haberler Galeri Memur ve Emekli maaşına 4 OKKALI ARTIŞ! En az 14.810, 15.402, 16.587 TL! Temmuzda refah payı yüzleri güldürecek! %25-30-35-40'lık hesap tablosu!

Memur ve Emekli maaşına 4 OKKALI ARTIŞ! En az 14.810, 15.402, 16.587 TL! Temmuzda refah payı yüzleri güldürecek! %25-30-35-40'lık hesap tablosu!

Memur ve emeklinin maaşları temmuzda artacak. Yılda 2 kez maaşlara yansıyan düzenleme 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak hesaplanıyor. Ancak maaşlara yapılacak olan zamma toplu sözleşme ve ilaveten refah payı eklenecek. Yeni zamlı maaşlarda %25-30-35-40'lık hesap tablosu çıktı. Peki memur temmuz maaşı ne kadar olacak? Emekliye ara zamla maaşlar kaç TL artacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 15:29 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 15:51
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Memur ve Emekli maaşına 4 OKKALI ARTIŞ! En az 14.810, 15.402, 16.587 TL! Temmuzda refah payı yüzleri güldürecek! %25-30-35-40’lık hesap tablosu!

Memur ve emeklinin maaşları temmuzda artacak. Yılda 2 kez maaşlara yansıyan düzenleme 6 aylık enflasyon verileri baz alınarak hesaplanıyor. Ancak maaşlara yapılacak olan zamma toplu sözleşme ve ilaveten refah payı eklenecek. Yeni zamlı maaşlarda %25-30-35-40'lık hesap tablosu çıktı. Peki memur temmuz maaşı ne kadar olacak? Emekliye ara zamla maaşlar kaç TL artacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur ve Emekli maaşına 4 OKKALI ARTIŞ! En az 14.810, 15.402, 16.587 TL! Temmuzda refah payı yüzleri güldürecek! %25-30-35-40’lık hesap tablosu!

Milyonlarca memura ve memur emeklisine Temmuz'da toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına ilaveten refah payı da verilecek. Refah payı için gözler Başkan Erdoğan'ın yarın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki memurlar ve emekliler için hangi formüller gündemde? İşte detayları…

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Memur ve Emekli maaşına 4 OKKALI ARTIŞ! En az 14.810, 15.402, 16.587 TL! Temmuzda refah payı yüzleri güldürecek! %25-30-35-40’lık hesap tablosu!

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına ilaveten refah payı göründü.

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Memur ve Emekli maaşına 4 OKKALI ARTIŞ! En az 14.810, 15.402, 16.587 TL! Temmuzda refah payı yüzleri güldürecek! %25-30-35-40’lık hesap tablosu!

2023 yılına 13.52 puanlık refah payıyla birlikte yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge artışıyla başlayan memurlara ve memur emeklilerine, Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.

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Memur ve Emekli maaşına 4 OKKALI ARTIŞ! En az 14.810, 15.402, 16.587 TL! Temmuzda refah payı yüzleri güldürecek! %25-30-35-40’lık hesap tablosu!

4 AYDA ARTIŞ YÜZDE 13.08 ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son açıkladığı verilere göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı.