EYT’de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...

Geçtiğimiz hafta bu köşeden yeni bir emeklilik reformu geleceğini ve sistemle ilgili bazı iyileştirmeler yapılabileceğini detaylarıyla anlatmıştık. Bizim gündeme getirdiğimiz bu konu daha sonra diğer medya kuruluşları tarafından da haberleştirildi. Böylece Türkiye'de özellikle EYT yasasından yararlanamayanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik gündemi oluştu.