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Haberler Galeri EYT'de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...

EYT'de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ilgili süreç devam ederken, açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi hakkında önemli açıklamarda bulundu. Kapsam dışında kalanlar süreci yakından takip ediyor. Emeklilik reformu ile sistemde bazı iyileştirmelerin yapılması bekleniyor. Böylece Türkiye'de özellikle EYT yasasından yararlanamayanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik gündemi oluştu. 2000 sonrası sigortalılar için emeklilik şartları merak ediliyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 17:32
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EYT’de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesi sonrasında yeni emeklilik sistemi için açıklamalarda bulundu. Seçim sonrası emeklilik sisteminde değişiklik olacağı gündemde yer alıyor. Esnafa prim eşitlemesi için ilk adım atıldı. Böylece Türkiye'de özellikle EYT yasasından yararlanamayanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik gündemi oluştu. Yeni emeklilik sistemi için son gelişmeler merak ediliyor. İşte, açıklamanın detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili süreç devam ederken yasayı kaçıranlara yönelik yeni bir gündem oluştu. Özellikle seçim sonrası emeklilik sisteminin değişeceği konuşuluyor

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EYT’de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...

Geçtiğimiz hafta bu köşeden yeni bir emeklilik reformu geleceğini ve sistemle ilgili bazı iyileştirmeler yapılabileceğini detaylarıyla anlatmıştık. Bizim gündeme getirdiğimiz bu konu daha sonra diğer medya kuruluşları tarafından da haberleştirildi. Böylece Türkiye'de özellikle EYT yasasından yararlanamayanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik gündemi oluştu.

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EYT’de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...

ANNELERE YIPRANMA HAKKI

AK Parti seçim beyannamesinde yer alan özellikle ev kadınlarını ilgilendiren yeni emeklilik sistemi önümüzdeki günlerde bir reform çalışmasının yapılacağının da habercisi oldu.

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EYT’de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...

Özellikle ev kadınlarında çocuk sayısına göre emeklilik yaşının esnetilecek olması burada bir yeni yıpranma sistemini devreye sokacak.