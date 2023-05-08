HaberlerGaleriEYT'de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...
EYT'de kadın - erkek yeni prim şartı hesaplandı! Çizelge güncellendi, 2000 sonrası kademeli emeklilik, staj ve 5000 prim günü! 15 yıl 3600 gün...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ilgili süreç devam ederken, açıklamalar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni emeklilik sistemi hakkında önemli açıklamarda bulundu. Kapsam dışında kalanlar süreci yakından takip ediyor. Emeklilik reformu ile sistemde bazı iyileştirmelerin yapılması bekleniyor. Böylece Türkiye'de özellikle EYT yasasından yararlanamayanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik gündemi oluştu. 2000 sonrası sigortalılar için emeklilik şartları merak ediliyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için açıklamalar...