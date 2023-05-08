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Haberler Galeri Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır? TEFE -TEFE...

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır? TEFE -TEFE...

"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşları etkileyen enflasyon oranları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından her ayın ilk haftasında açıklanan enflasyon oranları yakından takip ediliyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır? TEFE -TEFE...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 14:41
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Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır? TEFE -TEFE...

"Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon oranları için gözler TÜİK'e çevrildi. Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır? TEFE -TEFE...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır? TEFE -TEFE...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, nisan ayı enflasyon verileri açıklandı

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Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır? TEFE -TEFE...

Buna göre; Nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.

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Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır? TEFE -TEFE...

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

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Mayıs ayı enflasyon beklentisi ne zaman açıklanacak 2023? Mayıs ayı enflasyon oranları ayın kaçında açıklanır? TEFE -TEFE...

AA Finans'ın, TÜİK tarafından bugün açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.