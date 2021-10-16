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Haberler Galeri Memur ve emekli dikkat kesildi! Enflasyon beklentisi belli oldu! Zamlar netleşiyor... İşte olası maaş zammı miktarları...

Memur ve emekli dikkat kesildi! Enflasyon beklentisi belli oldu! Zamlar netleşiyor... İşte olası maaş zammı miktarları...

2022 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle asgari ücret ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ( TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Merkez Bankası beklenti anketine göre, enflasyon şimdiden yüzde 17,63 olacak. TUİK tarafından Eylül ayı enflasyon oranı 19,58 olarak hesaplanmıştı. Peki, 2022 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yeni rakamlar...

Giriş Tarihi: 16.10.2021 08:39 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 08:41
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Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...

Enflasyon beklentisi belli oldu. 2022 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret işsizlik maaşından AGİ'ye, kısa çalışma ödeneğinden borçlanmaya kadar her şeyi değiştirecek. Uzman isimler tarafından enflasyon beklentisine yönelik tahminler ortaya çıkmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarından sonra asgari ücret ile ilgili hesaplamalar yapılmaya başlandı. İşte, 2022 Ocak ayında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte yeni rakamlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...

NASIL DEĞİŞİYOR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken pandemi şartları da göz önüne alınmış ve yüzde 21.56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL'ye yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2.825,90 TL olarak uygulanıyor. 2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklanırken asgari ücret artışı bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşti.

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Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...

DAHA ÖNCE NASIL OLMUŞTU?

Aslında son 10 yıllık asgari ücret artışlarına baktığımızda enflasyonun burada belirleyici olduğunu görüyoruz. Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkacaktır.

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Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...

BU YIL KAÇ LİRA OLACAK?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

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Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...
Enflasyon beklentisi belli oldu! Memur ve emekli dikkat kesildi! İşte olası maaş zammı miktarları...

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını tahmin edebiliriz.