Memur ve emekli dikkat kesildi! Enflasyon beklentisi belli oldu! Zamlar netleşiyor... İşte olası maaş zammı miktarları...

DAHA ÖNCE NASIL OLMUŞTU?

Aslında son 10 yıllık asgari ücret artışlarına baktığımızda enflasyonun burada belirleyici olduğunu görüyoruz. Tespit komisyonunda sıkı pazarlıklarla rakamlar belirleniyor olsa da son 10 yılda asgari ücret artışları bir önceki yılın enflasyonunun 3 ya da 5 puan üzerinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl pandeminin de etkisiyle bu rakam 7 puana kadar çıktı. Bu yıl için de benzer bir formül işleyecek olursa yine enflasyonun üzerinde bir rakam ortaya çıkacaktır.