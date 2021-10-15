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18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!
Yurt dışında çalışma fırsatı yakalamak isteyen kişiler ülkelerin açıkladığı işçi alımı ilanlarını sorguluyor. İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya'da neredeyse 1 milyon kişiye yakın işçi alımı yapılacağı belirtildi. İş sahibi olacak kişiler 25 bin TL'ye varan maaşlarla ödeme alacak. İngiltere'de tır ve kamyon şoförü alımı yapılacağı belirtilirken, diğer ülkelerde farklı hizmet gruplarında da eleman alınacak. Bazı ülkelerde bu çalışanlara geçici vize verilecek.
Giriş Tarihi: 15.10.2021 15:49Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 15:49