18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!

Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü de en çok ihtiyaç olan alanlardan biri oldu. Sağlık ve hizmet sektörünün yanında pandemi sonra sanayi, imalat ve perakende sektöründe de işçiye ihtiyaç arttı. Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.