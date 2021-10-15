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Haberler Galeri 18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!

18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!

Yurt dışında çalışma fırsatı yakalamak isteyen kişiler ülkelerin açıkladığı işçi alımı ilanlarını sorguluyor. İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya'da neredeyse 1 milyon kişiye yakın işçi alımı yapılacağı belirtildi. İş sahibi olacak kişiler 25 bin TL'ye varan maaşlarla ödeme alacak. İngiltere'de tır ve kamyon şoförü alımı yapılacağı belirtilirken, diğer ülkelerde farklı hizmet gruplarında da eleman alınacak. Bazı ülkelerde bu çalışanlara geçici vize verilecek.

Giriş Tarihi: 15.10.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 15:49
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18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!

İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya'da toplam 1 milyona yakın işçi alımı yapılacak. Yurt dışında yaşama ve çalışma fırsatı yakalamak isteyen kişiler, Avrupa'daki ve Amerika'daki ilanları yakından takip ediyor. Euro veya Sterlin gibi para birimleriyle verilecek maaşlar, Türk Lirası'na çevrildiğinde aylık 25 bin TL'ye kadar yükseliyor. Bu ülkeler yaşanan iş gücü sıkıntılarını yurt dışından işçi alarak çözmeyi planlıyor. İşte; İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya işçi alımları hakkında mera kedilen bilgiler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!

3 ÜLKEDEN DUYURU GELDİ

3 ülke toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı duyurusunda bulundu. Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya'da 30 bin işçi alacak.

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18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!

Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Kanadalı işletmelerinin yüzde 64'ü iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemiyor. Bu yüzden yapılan araştırmalar 732 bine yakın işçinin alınması gerektiğini gösterdi.

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18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!

Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü de en çok ihtiyaç olan alanlardan biri oldu. Sağlık ve hizmet sektörünün yanında pandemi sonra sanayi, imalat ve perakende sektöründe de işçiye ihtiyaç arttı. Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor.

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18-20-25 bin TL maaşla yurt dışında iş! İngiltere, Kanada, Almanya, Finlandiya’da toplam 942 bin kişi alınacak!

KANADA'YA BAŞVURU ŞARTLARI!

Sağlıktan, hizmete; sanayi ve imalattan, ulaştırmaya kadar pek çok sektörde işçi alımına ihtiyaç duyan Kanada'nın iş alımı için nasıl başvurular yapılacağı henüz detaylarıyla açıklanmadı.