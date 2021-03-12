Memur olmak isteyenler için flaş gelişme! O uygulama üzerinden yapılacak! Tek adres...

Memur olmak isteyenler için flaş gelişme! O uygulama üzerinden yapılacak. Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, EKİP projesi ile kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını, böylece nitelikli personel istihdamını kolaylaştıracaklarını bildirdi. EKİP ile kamu personeli alımlarını tek sistem üzerinden hızlıca gerçekleştireceklerini ifade eden Selçuk, "Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz." ifadesini kullandı. Açıklaması yapılan konuyla alakalı tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...