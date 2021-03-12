Memur olmak isteyenler için flaş gelişme! O uygulama üzerinden yapılacak! Tek adres...

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12 Mart 2021, Cuma
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Memur olmak isteyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) ile kamu personeli alımlarının tek sistem üzerinden süratle gerçekleştirileceğini belirterek, "Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrim içi işleme 7/24 ulaşabilecek." ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 20:09
Memur olmak isteyenler için flaş gelişme! O uygulama üzerinden yapılacak. Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, EKİP projesi ile kamuda yeni bir dönemi başlatacaklarını, böylece nitelikli personel istihdamını kolaylaştıracaklarını bildirdi. EKİP ile kamu personeli alımlarını tek sistem üzerinden hızlıca gerçekleştireceklerini ifade eden Selçuk, "Böylece kamuya yapılacak tüm personel alım ilanlarının tek adresten ve en güvenilir şekilde yapılmasını planlıyoruz." ifadesini kullandı. Açıklaması yapılan konuyla alakalı tüm detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Projenin kamu istihdamına katılımı artıracağını ifade eden Selçuk, personel temini sürecinde en nitelikli kişiye, en kısa sürede ve en ekonomik yöntemlerle ulaşacaklarını kaydetti.
Selçuk, halihazırda kamu personeli alım ilanlarının birçok platform üzerinden yayınlandığına dikkati çekerek,
"EKİP 2021 Yılı Yatırım Programı'na alındı. Proje ile artık tüm kamu personeli alım ilanlarının internet sitesi üzerinden yayımlanmasını sağlayacağız. Hem adaylar hem de kurumlar için daha efektif bir hizmet sunacağız." değerlendirmesinde bulundu. "SANAL ORTAMA AKTARILACAK"
EKİP'i ayrıca e-Devlet ile entegre edeceklerini belirten Selçuk, "Özellikle kamu personeli adayları istihdama ilişkin bilgilere ve birçok çevrim içi işleme 7/24 ulaşabilecek." ifadesini kullandı.
Selçuk, daha düşük maliyetli ve daha hızlı personel alımı sürecinin başlayacağının altını çizerek, "Fiziki evrak üzerinden görülen birçok işlem sanal ortama aktarılacak. Dolayısıyla iş yükünü önemli oranda azaltacağız. Projemiz ayrıca kamu personel planlama işlemlerine de katkı sağlayacak." bilgisini paylaştı.