Hükümetten dev destek! 112 günlük en az 8 bin 904 lira veriliyor! İşte 15 destek için başvuru koşulları...

Hükümetin pandemi döneminde sağladığı birçok destek paketi ile milyonlarca kişi rahat nefes aldı. Bu desteklerin yanı sıra birçok kişinin bilmediği bazı destekler de devam ediyor. İster çalışsın ister çalışmasın kadınlar için birçok destek ödemeleri yapılıyor. İzinlerle ilgili sağlanan desteklerin yanı sıra birçok kalem altında ödemelerle ilgili de destekler sunuluyor. İşte kadınlara yönelik sağlanan 15 destek hakkında tüm detaylar ve başvuru koşulları...