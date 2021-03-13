Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Hükümetten dev destek! 112 günlük en az 8 bin 904 lira veriliyor! İşte 15 destek için başvuru koşulları... Hükümetten dev destek! 112 günlük en az 8 bin 904 lira veriliyor! İşte 15 destek için başvuru koşulları...
Hükümetin pandemi döneminde sağladığı birçok destek paketi ile milyonlarca kişi rahat nefes aldı. Bu desteklerin yanı sıra birçok kişinin bilmediği bazı destekler de devam ediyor. İster çalışsın ister çalışmasın kadınlar için birçok destek ödemeleri yapılıyor. İzinlerle ilgili sağlanan desteklerin yanı sıra birçok kalem altında ödemelerle ilgili de destekler sunuluyor. İşte kadınlara yönelik sağlanan 15 destek hakkında tüm detaylar ve başvuru koşulları...
Giriş Tarihi: 13.03.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021 11:46
Türkiye'de son yıllarda kadınların iş gücüne katılım oranında artışa yaşanıyor. İş hayatında kadınların daha fazla yer alması ile birlikte birçok düzenleme de hayata geçirildi. Kadınlara yönelik çalışsın çalışmasın birçok yasak destek sağlanıyor. Analık izninin kullanıldığı 16 haftada kadınlara çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor. Asgari ücret alan bir annenin 112 günlük parası en az 8 bin 904 lira. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KADINLARA YÖNELİK SAĞLANAN DESTEKLER NELER?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, kadınlara sağlanan destekleri açıkladı. İşte o destekler:
İSTİHDAM EDENE TEŞVİK
Yeni eleman alınırken kadın seçilirse teşviklerin süresi artıyor.
İŞ KURANA 10 BİN TL İLAVE DESTEK
KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek alınıyor.
1.068 TL PRİMLE EMEKLİLİK:
Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor.
Bu yıl ayda bin 68 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor.