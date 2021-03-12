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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bankaların yarışı hayli kızıştı! Emekliye 1600 TL ve 2.250 TL ödeme imkanı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING fırsatları... Bankaların yarışı hayli kızıştı! Emekliye 1600 TL ve 2.250 TL ödeme imkanı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING fırsatları...
Milyonlarca emeklinin yararlandığı promosyon ödemeleri için detaylar sorgulanmaya başlıyor. 2021 yılında bankaların promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Emekliye ödenen promosyon ödemelerinde yükseliş yaşanırken, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı merak ediliyor. Kamu ve özel bankalar, müşterileri için kesenin ağzını açtı. Emekli, dul ve yetimi ilgilendiren ödeme için detayları haberimizde derledik. İşte, bankaların emekli promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 19:19 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 19:19
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren konu hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 yılında bankaların promosyon ücretlerine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. 2017 senesinde imza atılan promosyon kontratının zamanı 2020 senesinde dolmuş ve bankalar milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yapmıştı. Promosyon sözleşmesi bu sene sona eren emekliler için promosyon ödemesi yapılacak. Bankaların promosyon ücretlerine yönelik açıklamalar sonrasında vatandaşlar kararlarını verecek. İşte, en fazla promosyon ödemesi yapan bankalar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR? TEB Banka tarafından yapılan açıkla şu şekilde;
Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden ve Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Talimatı bulunduran emekli maaş müşterilerimiz 1.600 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.
TEB vatandaşların 3 yıl taahhütname vermesi ile beraber maaş miktarlarına göre promosyon ödemesi veriyor. Bu ödemeler;
Maaşları 1500 TL olan müşteriler için 1000 TL
Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 1300 TL
Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan vatandaşlar için 1600 TL promosyon ödemesi veriliyor.
AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek. ING BANK: Maaşı aylık 1.500 TL'ye kadar ise 500 TL, 1.500-2.500 TL arası ise 625 TL, 2.500 TL ve üzeri ise 750 TL nakit promosyon ödemesi veriyor. Ancak ek kampanyalarla ödeme 2.550 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. DENİZBANK: Aylık 1.500 TL altında maaş alanlara 675 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında maaş alanlara 850 TL, 2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 1.000 TL ödeme yapıyor. GARANTİ BBVA: 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 800 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 1.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 TL nakit promosyon ödemesi yapacak.