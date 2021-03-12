Bankaların yarışı hayli kızıştı! Emekliye 1600 TL ve 2.250 TL ödeme imkanı! Vakıfbank, Ziraat Bankası, ING fırsatları...

Milyonlarca emeklinin yararlandığı promosyon ödemeleri için detaylar sorgulanmaya başlıyor. 2021 yılında bankaların promosyon yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Emekliye ödenen promosyon ödemelerinde yükseliş yaşanırken, hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığı merak ediliyor. Kamu ve özel bankalar, müşterileri için kesenin ağzını açtı. Emekli, dul ve yetimi ilgilendiren ödeme için detayları haberimizde derledik. İşte, bankaların emekli promosyon ödemeleri...