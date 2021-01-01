Memur olmak isteyenler dikkat! Öğretmenden doktora, hemşireden bekçiye 100 bin kişi alınacak! İşte detaylar

Dün itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi, üniversiteler bine yakın sözleşmeli sağlık personeli alacak.