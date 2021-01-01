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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Memur olmak isteyenler dikkat! Öğretmenden doktora, hemşireden bekçiye 100 bin kişi alınacak! İşte detaylar Memur olmak isteyenler dikkat! Öğretmenden doktora, hemşireden bekçiye 100 bin kişi alınacak! İşte detaylar Son dakika haberine göre; Memur olmak isteyenler dikkat! Yeni yılda öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, hemşireden din görevlisine, bekçiden madenciye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor. Giriş Tarihi: 01.01.2021 08:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 08:21
Dün itibarıyla 22 kamu kurumu 3 bin 500 personel alımı için ilana çıkarken, toplamda 100 bine yakın personel istihdam edilecek.
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Üniversiteler yaklaşık bin sağlık personeli için ilan verdi.
Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçelendirilen 35 bin personel alımı sürerken, 65 bine yakın alım daha yapılacak.
Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek.
Dün itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi, üniversiteler bine yakın sözleşmeli sağlık personeli alacak.