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Memur olmak isteyenler dikkat! Öğretmenden doktora, hemşireden bekçiye 100 bin kişi alınacak! İşte detaylar

Son dakika haberine göre; Memur olmak isteyenler dikkat! Yeni yılda öğretmenden doktora, emniyet görevlisinden eczacıya, hemşireden din görevlisine, bekçiden madenciye kadar binlerce kişiye iş kapısı açılıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.01.2021 08:17 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 08:21
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Memur olmak isteyenler dikkat! Öğretmenden doktora, hemşireden bekçiye 100 bin kişi alınacak! İşte detaylar

Dün itibarıyla 22 kamu kurumu 3 bin 500 personel alımı için ilana çıkarken, toplamda 100 bine yakın personel istihdam edilecek.

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Memur olmak isteyenler dikkat! Öğretmenden doktora, hemşireden bekçiye 100 bin kişi alınacak! İşte detaylar

Üniversiteler yaklaşık bin sağlık personeli için ilan verdi.

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Memur olmak isteyenler dikkat! Öğretmenden doktora, hemşireden bekçiye 100 bin kişi alınacak! İşte detaylar

Yeni Ekonomi Programı kapsamında bütçelendirilen 35 bin personel alımı sürerken, 65 bine yakın alım daha yapılacak.

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Memur olmak isteyenler dikkat! Öğretmenden doktora, hemşireden bekçiye 100 bin kişi alınacak! İşte detaylar

Kamuda engelli çalışan sayısı yeni alımlarla birlikte 64 bini geçecek.

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Memur olmak isteyenler dikkat! Öğretmenden doktora, hemşireden bekçiye 100 bin kişi alınacak! İşte detaylar

Dün itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 500 yurt yönetim memuru, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 50 uzman yardımcısı, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi, üniversiteler bine yakın sözleşmeli sağlık personeli alacak.