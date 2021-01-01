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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Milyonlarca memur ve emekli 2020 yılının son enflasyon verisine odaklandı. TÜİK tarafındna açıklanacak enflasyon verisi ile birlikte Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak maaşlar belli olacak. Ekonomistlerin katılım sağladığı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 01.01.2021 10:55
Aralık ayı enflasyon tahmini nedir? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Yılın son enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilerin yeni maaşları belli olacak. Peki, Aralık ayı enflasyon beklentisi nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARALIK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 Aralık ayı enflasyon oranı, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak. 2020 yılının ikinci altı aylık enflasyon oranına göre memur ve emeklilerin maaşlarında artış yaşanacak.
ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ocak Pazartesi günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,45, en yüksek yüzde 1,91 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.
2021'DE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi'nin haberine göre, emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca bazı emekliler için promosyon imkanı da olacak. Emekliler, ilk kazancı bu ay elde edecek. SSK ve Bağ- Kur'lulara 2020'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.