2021 Milli Piyango 200-300-400-500 TL ikramiye kazanan numaralar! İşte MPİ 2020 yılbaşı 200-300-400 TL kazanan rakamlar

2021 Milli Piyango 200-300-400-500 TL ikramiye kazanan numaralar belli oldu. Zengin olma hayali kuranla için beklenen gün geldi çattı. Bilet alarak çekiliş tarihini bekleyenler için heyecanlı geri sayım başladı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen MPİ 2020 yılbaşı 200 TL kazanan rakamlar açıklandı. Biletlerine büyük ikramiye çıkıp çıkmadığını merak edenler araştırma yapmaya başladı. İşte, 2021 Milli Piyango 200-300-400-500 TL ikramiye kazanan numaralar...