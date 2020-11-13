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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Memur olmak isteyenler dikkat! Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı... Memur olmak isteyenler dikkat! Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı... Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor. Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 10:56
Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte personel aranan kadrolar
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ 12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
400 İDARE MEMURU ALINACAKTIR. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK