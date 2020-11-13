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Memur olmak isteyenler dikkat! Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı...

Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 10:56
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Memur olmak isteyenler dikkat! Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı...

Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.

İşte personel aranan kadrolar

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Memur olmak isteyenler dikkat! Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı...

İşte personel aranan kadrolar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASİSTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI

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Memur olmak isteyenler dikkat! Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı...

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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Memur olmak isteyenler dikkat! Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

15 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

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Memur olmak isteyenler dikkat! Bankacıdan zabıtaya kadar binlerce kadro açıldı...

ADALET BAKANLIĞI

400 İDARE MEMURU ALINACAKTIR.

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

12 İTFAİYE ERİ, 10 ZABITA MEMURU OLMAK ÜZERE 22 MEMUR ALACAK