Buna mukabil fiyatların daha çok artacağına inanıp tekrar araba almaya yönelen insanlar var. Yani bu iki arada bir denge var. Fakat görüntü itibari ile bizim baktığımızda sanırım yüzde 10 daha bir artış olacak. Çünkü genelde bu işi yapan büyük toptancılar hep araç topluyorlar. Bunun sebebi ise şuan da mevcutta sıfır araç talebini karşılayacak bir arz yok. Böyle olduğundan dolayı fiyatlarımız biraz daha artacak. Yani talep var arz yok. İnsanlar artık otomotivi gerçekten yatırım aracı olarak görmeye başladılar. Geçenlerde bir müşteri geldiğinde 'nasıl bir araç düşünürsünüz' dediğimizde 'fark etmez ben yatırım amaçlı bakıyorum' gibi bir cevap aldım. Burada dövizinde gerçekten bir etkisi oldu.