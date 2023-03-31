Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! On binlerce alım yapılacak! İşte kurum kurum personel alım listesi...

Memur olmak isteyen vatandaşlara 2023 yılı itibariyle müjdeler peş peşe geldi. 2023 yılı için memur alımı için Bakanlıkların yaptığı duyurular neticesinde toplamda 130 binin üzerinde memur alımı yapılacağı açıklandı. Kurumlar tarafından açıklanan personel alımları için detaylar merak ediliyor. Bakanlıkların bünyesine yapılacak alımlar başvuru şartları ve tarihler resmi açıklamalar ile duyuruluyor. İşte, kurum kurum personel alım listesi...