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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! On binlerce alım yapılacak! İşte kurum kurum personel alım listesi...

Memur olmak isteyen vatandaşlara 2023 yılı itibariyle müjdeler peş peşe geldi. 2023 yılı için memur alımı için Bakanlıkların yaptığı duyurular neticesinde toplamda 130 binin üzerinde memur alımı yapılacağı açıklandı. Kurumlar tarafından açıklanan personel alımları için detaylar merak ediliyor. Bakanlıkların bünyesine yapılacak alımlar başvuru şartları ve tarihler resmi açıklamalar ile duyuruluyor. İşte, kurum kurum personel alım listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2023 17:47 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 17:47
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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! On binlerce alım yapılacak! İşte kurum kurum personel alım listesi...

Memur olmak isteyenler kurumların yayınladıkları ilanları yakından takip ediyor. 2023 yılı için memur alımı için Bakanlıkların yaptığı duyurular neticesinde toplamda 130 binin üzerinde memur alımı yapılacağı açıklandı. Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na binlerce memur alımı yapılacak. İşte kurum kurum personel alım listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! On binlerce alım yapılacak! İşte kurum kurum personel alım listesi...

BAKAN BOZDAĞ'DAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'da katıldığı bir iftar programında bakanlığına bağlı kuruluşlara 18 bin 305 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! On binlerce alım yapılacak! İşte kurum kurum personel alım listesi...

ALIMI YAPILACAK KADROLAR BELLİ OLDU

Bakan Bozdağ "Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde 9 bin 229, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 8 bin 376, İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde 700 olmak üzere toplam 18 bin 305 personel alımı için ilana çıkıyoruz." dedi.

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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! On binlerce alım yapılacak! İşte kurum kurum personel alım listesi...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Bozdağ, yakın zamanda alınacak personelin mesleklerine göre dağılımı, müracaat tarihleri ve şartlarının Bakanlıkça ilan edileceğini söyledi.

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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! On binlerce alım yapılacak! İşte kurum kurum personel alım listesi...

Buna göre; Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için tarihlerin nisan ayı içerisinde belli olması bekleniyor.