Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! 75 bine yakın personel alım yapılacak: İşte kurum kurum personel alım listesi...

Memur olmak isteyenlere 2023 yılı içerisinde müjdeler gelmeye devam ediyor. Kurumlara memur alımları için peş peşe açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na binlerce memur alımı yapılacak. Kurumların alımları için başvuru şartları ve kontenjanlar son dakika açıklamalar ile duyuruluyor. Peki, hangi kurum ne kadar personel alacak? Personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?