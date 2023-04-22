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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! 75 bine yakın personel alım yapılacak: İşte kurum kurum personel alım listesi...

Memur olmak isteyenlere 2023 yılı içerisinde müjdeler gelmeye devam ediyor. Kurumlara memur alımları için peş peşe açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na binlerce memur alımı yapılacak. Kurumların alımları için başvuru şartları ve kontenjanlar son dakika açıklamalar ile duyuruluyor. Peki, hangi kurum ne kadar personel alacak? Personel alımı başvuru şartları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 15:45
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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! 75 bine yakın personel alım yapılacak: İşte kurum kurum personel alım listesi...

SON DAKİKA... Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi. 75 bine yakın personel alım yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımları için açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, kurum kurum personel alım listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! 75 bine yakın personel alım yapılacak: İşte kurum kurum personel alım listesi...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 45 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Milli Eğitim Bakanlığı 45 bin sözleşmeli personel alımı yapacak. Bunun için başvurular 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 8 Mayıs tarihinde de atama sonuçları açıklanacak.

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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! 75 bine yakın personel alım yapılacak: İşte kurum kurum personel alım listesi...

Atanması yapılan 45 bin personel 1 Eylül itibarıyla görev yerlerinde olacak.

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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! 75 bine yakın personel alım yapılacak: İşte kurum kurum personel alım listesi...

ADALET BAKANLIĞI 22 BİN 120 PERSONEL ALACAK

Adalet Bakanlığı 22 bin 120 personel alımı için ilan açtı. Bu kapsamda,

Personel Genel Müdürlüğüne 10 bin 719

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Memur olmak isteyenler dikkat! Açıklamalar peş peşe geldi! 75 bine yakın personel alım yapılacak: İşte kurum kurum personel alım listesi...

Ceza ve Tevkifevlerine 10 bin 138

İcra dairelerine 700

Merkez teşkilata 486 personel alımı yapılacak.

Başvurular 25 Nisan'da başlıyor. 11 Mayıs'ta da sona eriyor.