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Haberler Galeri Emeklinin kazanç listesine yenisi eklendi! Miktar arttı, yüzleri güldürecek hamle geldi! Tek tuşla hesaplarda: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana...

Emeklinin kazanç listesine yenisi eklendi! Miktar arttı, yüzleri güldürecek hamle geldi! Tek tuşla hesaplarda: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana...

Emekli taban maaşının 7.500 TL olarak belirlenmesinin ardından promosyon miktarlarında değişim olup olmayacağı merak ediliyordu. Diğer yandan milyonlarca EYT'linin de emekli maaşına hak kazanmasının ardından ödeme miktarları gündeme geldi. 3 yıllık taahhüt anlaşması sonrasında ödeme alan emekliler için yeni miktarlar açıklandı. Müşteri çekmek isteyen bankalar yeni miktarları çeşitli kampanyalar ile duyurmayı sürdürüyor. EYT'li emeklilerde fark olmaksızın aynı şartlarla emekli promosyonu alabiliyor. Peki, emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL olacak? Yeni promosyon ödemeleri belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2023 13:30
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Emeklinin kazanç listesine yenisi eklendi! Miktar arttı, yüzleri güldürecek hamle geldi! Tek tuşla hesaplarda: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana...

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı son düzenleme ile 7.500 TL olarak belirlendi. Kamu ve özel bankalar emekli promosyonları için güncel kampanyalarında değişime gitti. Bankalar bu süreçte yeni müşteriler kazanmak için çeşitli promosyonlar sunuyor. Nisan ayının son günlerini yaşadığımız dönemde güncel ödeme miktarları araştırılıyor. İşte, kamu ve özel bankaların güncel promosyon ödeme miktarları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin kazanç listesine yenisi eklendi! Miktar arttı, yüzleri güldürecek hamle geldi! Tek tuşla hesaplarda: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana...

ZİRAAT BANKASI

3.500-7.500 TL arası: 3.500 TL

7.500-10.000 TL arası: 4.500 TL

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Emeklinin kazanç listesine yenisi eklendi! Miktar arttı, yüzleri güldürecek hamle geldi! Tek tuşla hesaplarda: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana...

ALBARAKATÜRK

3.500-7.500 TL arası: 5.500 TL

7.500-10.000 TL arası: 6.000 TL

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Emeklinin kazanç listesine yenisi eklendi! Miktar arttı, yüzleri güldürecek hamle geldi! Tek tuşla hesaplarda: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana...

AKBANK

3.500-7.499 TL arası: 4.850 TL

7.500-9.999 TL arası: 6.250 TL

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Emeklinin kazanç listesine yenisi eklendi! Miktar arttı, yüzleri güldürecek hamle geldi! Tek tuşla hesaplarda: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana...

DENİZBANK

İlk defa aylık alacak EYT'liler için 3.500-7.500 TL arası: 7.000 TL

7.500-10.000 TL arası: 9.000 TL