Emeklinin kazanç listesine yenisi eklendi! Miktar arttı, yüzleri güldürecek hamle geldi! Tek tuşla hesaplarda: TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olana...

Emekli taban maaşının 7.500 TL olarak belirlenmesinin ardından promosyon miktarlarında değişim olup olmayacağı merak ediliyordu. Diğer yandan milyonlarca EYT'linin de emekli maaşına hak kazanmasının ardından ödeme miktarları gündeme geldi. 3 yıllık taahhüt anlaşması sonrasında ödeme alan emekliler için yeni miktarlar açıklandı. Müşteri çekmek isteyen bankalar yeni miktarları çeşitli kampanyalar ile duyurmayı sürdürüyor. EYT'li emeklilerde fark olmaksızın aynı şartlarla emekli promosyonu alabiliyor. Peki, emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL olacak? Yeni promosyon ödemeleri belli oldu mu?