22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT maaşı ne zaman yatacak 2023? Tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!

EYT maaşı ne zaman yatacak 2023? Tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!

"EYT maaşları ne zaman yatacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Söz konusu yasa ile emeklilik hakkına sahip olan milyonlarca vatandaş, başvurularını SGK ve e-Devlet platformu üzerinden tamamladı. Başvuru süreci hala devam ederken, başvurularını gerçekleştirenler EYT sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Emekli olmaya hak kazanan vatandaşlar emekli tahsis numaralarının son rakamlarına göre maaşlarını almaya başladılar. Peki, EYT tahsis numarası nasıl öğrenilir? EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.04.2023 16:00
  • 1
  • 16
EYT maaşı ne zaman yatacak 2023? Tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!

"EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emekliliğe hak kazanan kişiler tarafından gündeme getiriliyor.Emekli maaşlarını almak için bekleyen vatandaşla, emekli tahsis numarası ile maaş alacakları günü öğrenebiliyorlar. Başvurularını SGK ve e-devlet üzerinden tamamlayanlar konuya dair detayları sorguluyor. Peki, EYT başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? EYT tahsis numarası nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
EYT maaşı ne zaman yatacak 2023? Tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!

EYT İLK MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aylıklar, emeklilik dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren ödenecek Emeklilik dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren aylıklar ödeniyor. Başvuru tarihi maaş alma zamanını etkiliyor.

  • 3
  • 16
EYT maaşı ne zaman yatacak 2023? Tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!

SSK ve BAĞ-KUR'luların nisan ayında aylık alabilmeleri için 31 Mart'a kadar başvuru yapmaları gerekiyor. Kamu işçileri ve memurlarda ise nisanda emekli aylığı almak için başvuru süresi sona erdi.

  • 4
  • 16
EYT maaşı ne zaman yatacak 2023? Tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!

TAHSİS NUMARASI NEDİR?

Tahsis numarası, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılan bir numaradır.

  • 5
  • 16
EYT maaşı ne zaman yatacak 2023? Tahsis numarasına göre ödeme günleri! SSK, Bağ-Kur EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı!

Emekli tahsis numarası olarak bilinen bu numara aracılığıyla vatandaşlar maaş sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.